https://ria.ru/20231005/mvd-1900680801.html

МВД Украины сообщило о тысячах пропавших без вести, в том числе военных

МВД Украины сообщило о тысячах пропавших без вести, в том числе военных - РИА Новости, 05.10.2023

МВД Украины сообщило о тысячах пропавших без вести, в том числе военных

Более 26 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести, среди них 15 тысяч военных, заявил в четверг заместитель министра внутренних дел Украины Леонид... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:12

2023-10-05T14:12

2023-10-05T14:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

урсула фон дер ляйен

николай азаров (политик)

еврокомиссия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более 26 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести, среди них 15 тысяч военных, заявил в четверг заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко. "По состоянию на данный момент более 26 тысяч людей находятся в розыске и являются пропавшими без вести при особенных обстоятельствах. Из них 11 тысяч это гражданские и около 15 тысяч - военные", - заявил Тимченко в эфире национального телемарафона. Как отметил Тимченко, данные всех пропавших без вести вносятся в единый реестр, уже более 9 тысяч семей обратились за выписками из базы данных. Единый реестр пропавших без вести лиц начал работу на Украине в мае этого года. Сообщалось, что к тому моменту в розыске числились около семи тысяч украинских военнослужащих. Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил ранее, что Киев скрывает цифры реальных потерь в рядах украинских войск, чтобы избежать выплат, приписывает их к числу пропавших без вести, к концу года число потерь превзойдет 500 тысяч человек. В середине августа в американской газете New York Times заявили со ссылкой на американских чиновников, что потери украинской армии с начала российской военной операции против Киева составили около 70 тысяч убитых и 100-120 тысяч раненых. В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, "по оценкам на сегодняшний день", погибли 100 тысяч украинских военных. Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывает как убитых, так и раненых.

https://ria.ru/20230821/vzryv-1891319391.html

https://ria.ru/20230809/rozysk-1889170090.html

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в мире, украина, киев, урсула фон дер ляйен, николай азаров (политик), еврокомиссия, twitter