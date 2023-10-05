МВД Украины сообщило о тысячах пропавших без вести, в том числе военных
МВД Украины: более 26 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести
© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более 26 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести, среди них 15 тысяч военных, заявил в четверг заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.
"По состоянию на данный момент более 26 тысяч людей находятся в розыске и являются пропавшими без вести при особенных обстоятельствах. Из них 11 тысяч это гражданские и около 15 тысяч - военные", - заявил Тимченко в эфире национального телемарафона.
Как отметил Тимченко, данные всех пропавших без вести вносятся в единый реестр, уже более 9 тысяч семей обратились за выписками из базы данных.
Единый реестр пропавших без вести лиц начал работу на Украине в мае этого года. Сообщалось, что к тому моменту в розыске числились около семи тысяч украинских военнослужащих.
Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил ранее, что Киев скрывает цифры реальных потерь в рядах украинских войск, чтобы избежать выплат, приписывает их к числу пропавших без вести, к концу года число потерь превзойдет 500 тысяч человек.
В середине августа в американской газете New York Times заявили со ссылкой на американских чиновников, что потери украинской армии с начала российской военной операции против Киева составили около 70 тысяч убитых и 100-120 тысяч раненых.
В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, "по оценкам на сегодняшний день", погибли 100 тысяч украинских военных. Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывает как убитых, так и раненых.