https://ria.ru/20231005/molodezh-1900525611.html

"Посадите нас под арест пожизненно": молодежь готова отказаться летать

"Посадите нас под арест пожизненно": молодежь готова отказаться летать - РИА Новости, 05.10.2023

"Посадите нас под арест пожизненно": молодежь готова отказаться летать

Американский блогер в полном изумлении читает результаты опроса во Франции: целый 41 процент жителей этой страны поддержит запрет на авиапутешествия. Для всего... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T08:00

2023-10-05T08:00

2023-10-05T08:00

аналитика

франция

германия

сирия

авиа

общество

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900520911_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_986cb36fa60b09e3a5e72f980cb242cc.jpg

Американский блогер в полном изумлении читает результаты опроса во Франции: целый 41 процент жителей этой страны поддержит запрет на авиапутешествия. Для всего мира, но и для себя ведь тоже. Ну с оговоркой: каждому землянину выдается квота на четыре авиаперелета в жизни.А вот в возрастной категории от 18 до 24 лет за такую идею голосует 59 процентов французов. Опрос вполне доброкачественный — не какая-то шпана работала. То есть они там и правда так настроены. Да, остается вопрос: а за что такое наказание человечеству? Так это зеленая повестка, то есть бешеная идея, что самолеты, как и вообще все сущее на планете, включая двуногих и четвероногих, плохо влияют на климат.Что наш американец по такому поводу говорит? Да только очевидное. Эти прогрессисты и прочие либералы превращают свой мир в фабрику уродов. И уроды эти готовы принять на веру что угодно и подвергнуть себя любым самым диким репрессиям, хоть пожизненному аресту, ради снятия какой-то там угрозы и ради какого-то там общего блага. И ладно бы только себя превращали в ничто, так ведь готовы то же самое сделать и с теми, кто не входит вот в эти 41-59 процентов. Да вообще со всем человечеством — заставить его.Аналогичный случай в соседней Германии. У нас недавно кто-то порадовался, что еще один только что проведенный опрос показал: каждый пятый, то есть 21 процент немцев, считает, что страна больше похожа на диктатуру, чем на демократию. А радоваться нечему, ведь цифра эта означает нечто иное — что 79 процентов так не считает. И принимают, а также готовы принять любые новые массовые издевательства над собой и другими. Утешает только то, что 46 процентов признает: "правящие партии демократического толка" занимаются демагогией. Признает-то признает, а толку ноль. Все равно почти 80 процентов полагает, что это демократия и есть. В общем, западник — это от слова "раб"?Почему этот сюжет интересен не только им, жертвам диктатуры, — потому что он нужен нам для понимания того, каким может и должен быть завтрашний мир. Тот, что формируется на наших глазах. Что он будет сильно незападным, уже всем понятно. А каким? Видимо, очень разнообразным по стилю поведения людей и народов. Российская внешнеполитическая мысль полирует идею многополярности, стараясь уточнить, что она означает. Китайская мысль занята ровно тем же, обсуждает при этом необходимость создания консенсуса по части общих ценностей для всего человечества при предельном уважении к разнообразию народов и цивилизаций. И очень похоже, что в процессе поисков консенсуса и прочих точек соприкосновения всем полезно разобраться: а какие степени насилия над людьми со стороны власти или других людей тот или иной народ считает приемлемым. И тут может выявиться много нового и интересного.Вот громадное число французов или немцев потерпит над собой какие угодно издевательства, желая учинить их и против всех прочих. И что-то мы рано забыли про "Исламское государство"*, уже было утвердившееся на территориях Сирии и Ирака. Те ребята считали нормальным и правильным запретить вообще все: телевизор, образование, какую-то еду или питье. А также вспомним, что с ними стало и кто сильно помог это абсолютное зло изгнать с захваченных земель, где сейчас люди снова живут той жизнью, которую считают нормальной. Они за эту жизнь воевали — с нашей помощью.И не начинайте заново разговор о том, что сейчас мы точно не будем помогать народам Европы освободиться. Помогаем только тем, кто об этом просит. Например, люди хотят говорить на своем языке и, возможно, даже ходить на работу в ватниках. Готовы за это драться. Да, это о бывших территориях Украины. Вот таким надо помогать.Какие ограничения свободы считают нормальными россияне, китайцы, индийцы, африканцы и прочие? А ведь такой разговор всерьез — с цифрами и фактами в руках — еще не начинался. Добавим, что эта штука меняется: западники раньше были другими, мы, прочие, тоже. Еще мы знаем, что успешно руководят своими странами те лидеры, которые знают или чувствуют: вот этот запрет, указ или закон будет исполняться, а этот — саботироваться (без всяких массовых выходов на площади и прочих фестивалей). И знаем, что таких лидеров западники, конечно же, называют авторитарными. Ну а мы, такие авторитарные, смотрим на них с их запретами с жалостью и пытаемся понять, что же с ними дальше будет. Французы, видимо, станут в обязательном порядке бороться с одолевшими постельными клопами, жители Нью-Йорка получат предписание носить в кармане флакончик с носовым спреем для воскрешения наркоманов, агонизирующих на тротуаре. Или еще что-то придумают.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210917/germaniya-1750458233.html

https://ria.ru/20230921/opros-1897790655.html

https://ria.ru/20231004/evropa-1900146794.html

франция

германия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

аналитика, франция, германия, сирия, авиа, общество, экология