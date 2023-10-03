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Глава Минздрава Франции призвал не поднимать панику из-за клопов в Париже - РИА Новости, 03.10.2023
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15:06 03.10.2023 (обновлено: 16:20 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/klopy-1900185179.html
Глава Минздрава Франции призвал не поднимать панику из-за клопов в Париже
Глава Минздрава Франции призвал не поднимать панику из-за клопов в Париже - РИА Новости, 03.10.2023
Глава Минздрава Франции призвал не поднимать панику из-за клопов в Париже
Глава Минздрава Франции Орельян Руссо призвал граждан не паниковать из-за проблемы нашествия постельных клопов, которых в последние недели все чаще стали... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:06
2023-10-03T16:20
франция
в мире
париж
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ПАРИЖ, 3 окт — РИА Новости. Глава Минздрава Франции Орельян Руссо призвал граждан не паниковать из-за проблемы нашествия постельных клопов, которых в последние недели все чаще стали обнаруживать в общественном транспорте. &quot;Не нужно создавать панику, у нас нет нашествия клопов, это никак не связано с иммиграцией, если об этом нужно сказать отдельно. Это связано с перемещениями: когда вы путешествуете, вы можете перенести их на себе из-за границы&quot;, — сказал он в эфире радиостанции France Inter.Министр признал при этом: когда клопы попадают в дом, "это ад". Он также посоветовал не обращаться к компаниям, требующим завышенную оплату в две-три тысячи евро за избавление от этих насекомых, и пообещал, что правительство скоро огласит свой список одобренных компаний, чтобы остановить рост тарифов.В свою очередь, депутаты от президентской партии "Возрождение" в декабре выдвинут законопроект с мерами борьбы с нашествием насекомых.На протяжении последних нескольких месяцев во Франции наблюдается активное распространение постельных клопов. Их обнаруживают не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках. В последнее время стали также появляться многочисленные сообщения об обнаружении вредителей в общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов.
https://ria.ru/20230511/klopy-1871135447.html
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франция, в мире, париж
Франция, В мире, Париж
Глава Минздрава Франции призвал не поднимать панику из-за клопов в Париже

Глава Минздрава Франции призвал не поднимать панику из-за клопов в Париже

© Public domain//CDC/World Health OrganizationПостельный клоп
Постельный клоп
© Public domain//CDC/World Health Organization
Постельный клоп. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 окт — РИА Новости. Глава Минздрава Франции Орельян Руссо призвал граждан не паниковать из-за проблемы нашествия постельных клопов, которых в последние недели все чаще стали обнаруживать в общественном транспорте.
«

"Не нужно создавать панику, у нас нет нашествия клопов, это никак не связано с иммиграцией, если об этом нужно сказать отдельно. Это связано с перемещениями: когда вы путешествуете, вы можете перенести их на себе из-за границы", — сказал он в эфире радиостанции France Inter.

Министр признал при этом: когда клопы попадают в дом, "это ад". Он также посоветовал не обращаться к компаниям, требующим завышенную оплату в две-три тысячи евро за избавление от этих насекомых, и пообещал, что правительство скоро огласит свой список одобренных компаний, чтобы остановить рост тарифов.
В свою очередь, депутаты от президентской партии "Возрождение" в декабре выдвинут законопроект с мерами борьбы с нашествием насекомых.
На протяжении последних нескольких месяцев во Франции наблюдается активное распространение постельных клопов. Их обнаруживают не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках. В последнее время стали также появляться многочисленные сообщения об обнаружении вредителей в общественном транспорте.
По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов.
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