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Матвиенко заявила о роли учителя в эпоху цифровизации - РИА Новости, 05.10.2023
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00:53 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/matvienko-1900571718.html
Матвиенко заявила о роли учителя в эпоху цифровизации
Матвиенко заявила о роли учителя в эпоху цифровизации - РИА Новости, 05.10.2023
Матвиенко заявила о роли учителя в эпоху цифровизации
Детям в эпоху цифровизации нужен учитель, мудрый наставник, и образ будущего России должен формировать человек, а не искусственный интеллект, считает спикер... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T00:53
2023-10-05T00:53
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Детям в эпоху цифровизации нужен учитель, мудрый наставник, и образ будущего России должен формировать человек, а не искусственный интеллект, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Образ будущего России должен продолжать формировать человек, а не искусственный интеллект. В этом… вижу красную линию в грядущих сложных взаимоотношениях людей и сверхумных машин. Пока наши цели определяем мы сами, а не компьютер, мы останемся людьми, и человеческая история будет продолжаться", - написала она в День учителя в своём блоге на сайте Совфеда. По ее словам, бытует мнение, цифровизация и внедрение высоких технологий полностью обнулит во всем мире смысл учительской профессии. "Считаю, ровно наоборот. В эпоху всепроникающей цифровизации, развития искусственного интеллекта… нашим детям как никогда нужен мудрый наставник, который задаст ориентиры в этом огромном информационном мире, "очеловечит" его", - подчеркнула она. Спикер добавила, что в основе школы – учитель, наставник, который в России был для общества "той неизменной величиной…, которая обеспечивала преемственность поколений, связывала эпохи".
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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко заявила о роли учителя в эпоху цифровизации

Матвиенко: образ будущего России должен формировать человек, а не ИИ

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Детям в эпоху цифровизации нужен учитель, мудрый наставник, и образ будущего России должен формировать человек, а не искусственный интеллект, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Образ будущего России должен продолжать формировать человек, а не искусственный интеллект. В этом… вижу красную линию в грядущих сложных взаимоотношениях людей и сверхумных машин. Пока наши цели определяем мы сами, а не компьютер, мы останемся людьми, и человеческая история будет продолжаться", - написала она в День учителя в своём блоге на сайте Совфеда.
По ее словам, бытует мнение, цифровизация и внедрение высоких технологий полностью обнулит во всем мире смысл учительской профессии. "Считаю, ровно наоборот. В эпоху всепроникающей цифровизации, развития искусственного интеллекта… нашим детям как никогда нужен мудрый наставник, который задаст ориентиры в этом огромном информационном мире, "очеловечит" его", - подчеркнула она.
Спикер добавила, что в основе школы – учитель, наставник, который в России был для общества "той неизменной величиной…, которая обеспечивала преемственность поколений, связывала эпохи".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Путин заявил о расширении мер поддержки учителей
00:05
 
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