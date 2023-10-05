https://ria.ru/20231005/matvienko-1900571718.html

Матвиенко заявила о роли учителя в эпоху цифровизации

Матвиенко заявила о роли учителя в эпоху цифровизации - РИА Новости, 05.10.2023

Матвиенко заявила о роли учителя в эпоху цифровизации

Детям в эпоху цифровизации нужен учитель, мудрый наставник, и образ будущего России должен формировать человек, а не искусственный интеллект, считает спикер... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T00:53

2023-10-05T00:53

2023-10-05T00:53

общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Детям в эпоху цифровизации нужен учитель, мудрый наставник, и образ будущего России должен формировать человек, а не искусственный интеллект, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Образ будущего России должен продолжать формировать человек, а не искусственный интеллект. В этом… вижу красную линию в грядущих сложных взаимоотношениях людей и сверхумных машин. Пока наши цели определяем мы сами, а не компьютер, мы останемся людьми, и человеческая история будет продолжаться", - написала она в День учителя в своём блоге на сайте Совфеда. По ее словам, бытует мнение, цифровизация и внедрение высоких технологий полностью обнулит во всем мире смысл учительской профессии. "Считаю, ровно наоборот. В эпоху всепроникающей цифровизации, развития искусственного интеллекта… нашим детям как никогда нужен мудрый наставник, который задаст ориентиры в этом огромном информационном мире, "очеловечит" его", - подчеркнула она. Спикер добавила, что в основе школы – учитель, наставник, который в России был для общества "той неизменной величиной…, которая обеспечивала преемственность поколений, связывала эпохи".

https://ria.ru/20231005/podderzhka-1900568953.html

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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф