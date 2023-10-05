https://ria.ru/20231005/karabakh-1900828715.html

Ереван выразил разочарование заявлением делегации ООН по Карабаху

Ереван выразил разочарование заявлением делегации ООН по Карабаху - РИА Новости, 05.10.2023

Ереван выразил разочарование заявлением делегации ООН по Карабаху

МИД Армении выразил разочарование заявлением делегации ООН по итогам визита в Карабах. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T23:20

2023-10-05T23:20

2023-10-05T23:20

в мире

азербайджан

ереван

армения

ильхам алиев

никол пашинян

оон

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 5 окт - РИА Новости. МИД Армении выразил разочарование заявлением делегации ООН по итогам визита в Карабах. "Армения с глубокой озабоченностью и разочарованием восприняла информацию о визите делегации ООН в Нагорный Карабах во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане и опубликованный по его "итогам" пресс-релиз. Министр иностранных дел Армении поднял эту проблему в ходе состоявшейся 2 октября в МИДе встречи с главами дипломатических миссий и представителями международных организаций, аккредитованных в Армении", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. В МИД считают, что визит делегации ООН во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане 2 октября не может считаться межведомственной миссией по сбору фактов, "и никак не отражает ожидания армянской стороны и международного сообщества". В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

ереван

армения

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в мире, азербайджан, ереван, армения, ильхам алиев, никол пашинян, оон, ситуация в нагорном карабахе