https://ria.ru/20231005/karabakh-1900809181.html

Путин не согласился, что Пашиняна привели к власти, чтобы "сдать" Карабах

Путин не согласился, что Пашиняна привели к власти, чтобы "сдать" Карабах - РИА Новости, 05.10.2023

Путин не согласился, что Пашиняна привели к власти, чтобы "сдать" Карабах

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", не согласился, что премьер-министр Армении Никол Пашинян был... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T20:50

2023-10-05T20:50

2023-10-05T20:50

в мире

азербайджан

нагорный карабах

владимир путин

никол пашинян

армения

ситуация в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874770208_0:46:3264:1882_1920x0_80_0_0_c52cb1e31099dc08dfc642363ad75b80.jpg

СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", не согласился, что премьер-министр Армении Никол Пашинян был приведен к власти кем-то, чтобы "сдать" Карабах, по его словам, это был выбор армянского народа. "Я не могу с вами согласиться с тем, что, значит, премьер Пашинян был приведён к власти кем-то со стороны и для того, чтобы сдать Карабах, всё-таки, это был выбор армянского народа. Да, можно по-разному относиться к избирательным процессам, но это факт, поэтому я здесь с вами не согласен", - сказал Путин в ответ на соответствующее заявление редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян. Президент также не согласился, что Пашинян стремился "сдать" Карабах. "Я с ним общался, общался, плотно и в период вот этого конфликта двадцатого года, и раньше, конечно. Давайте вспомним, когда он пришёл к власти, он сказал о том, что Карабах это часть армянского народа. До него такого никто не говорил", - сказал Путин. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html

азербайджан

нагорный карабах

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, нагорный карабах, владимир путин, никол пашинян, армения, ситуация в нагорном карабахе