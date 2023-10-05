Путин не согласился, что Пашиняна привели к власти, чтобы "сдать" Карабах
Путин не согласился, что Пашиняна привели со стороны для "сдачи" Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", не согласился, что премьер-министр Армении Никол Пашинян был приведен к власти кем-то, чтобы "сдать" Карабах, по его словам, это был выбор армянского народа.
"Я не могу с вами согласиться с тем, что, значит, премьер Пашинян был приведён к власти кем-то со стороны и для того, чтобы сдать Карабах, всё-таки, это был выбор армянского народа. Да, можно по-разному относиться к избирательным процессам, но это факт, поэтому я здесь с вами не согласен", - сказал Путин в ответ на соответствующее заявление редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
Президент также не согласился, что Пашинян стремился "сдать" Карабах.
"Я с ним общался, общался, плотно и в период вот этого конфликта двадцатого года, и раньше, конечно. Давайте вспомним, когда он пришёл к власти, он сказал о том, что Карабах это часть армянского народа. До него такого никто не говорил", - сказал Путин.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.