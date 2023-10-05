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Путин не согласился, что Пашиняна привели к власти, чтобы "сдать" Карабах - РИА Новости, 05.10.2023
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20:50 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/karabakh-1900809181.html
Путин не согласился, что Пашиняна привели к власти, чтобы "сдать" Карабах
Путин не согласился, что Пашиняна привели к власти, чтобы "сдать" Карабах - РИА Новости, 05.10.2023
Путин не согласился, что Пашиняна привели к власти, чтобы "сдать" Карабах
Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", не согласился, что премьер-министр Армении Никол Пашинян был... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T20:50
2023-10-05T20:50
в мире
азербайджан
нагорный карабах
владимир путин
никол пашинян
армения
ситуация в нагорном карабахе
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", не согласился, что премьер-министр Армении Никол Пашинян был приведен к власти кем-то, чтобы "сдать" Карабах, по его словам, это был выбор армянского народа. "Я не могу с вами согласиться с тем, что, значит, премьер Пашинян был приведён к власти кем-то со стороны и для того, чтобы сдать Карабах, всё-таки, это был выбор армянского народа. Да, можно по-разному относиться к избирательным процессам, но это факт, поэтому я здесь с вами не согласен", - сказал Путин в ответ на соответствующее заявление редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян. Президент также не согласился, что Пашинян стремился "сдать" Карабах. "Я с ним общался, общался, плотно и в период вот этого конфликта двадцатого года, и раньше, конечно. Давайте вспомним, когда он пришёл к власти, он сказал о том, что Карабах это часть армянского народа. До него такого никто не говорил", - сказал Путин. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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азербайджан
нагорный карабах
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в мире, азербайджан, нагорный карабах, владимир путин, никол пашинян, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин не согласился, что Пашиняна привели к власти, чтобы "сдать" Карабах

Путин не согласился, что Пашиняна привели со стороны для "сдачи" Карабаха

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", не согласился, что премьер-министр Армении Никол Пашинян был приведен к власти кем-то, чтобы "сдать" Карабах, по его словам, это был выбор армянского народа.
"Я не могу с вами согласиться с тем, что, значит, премьер Пашинян был приведён к власти кем-то со стороны и для того, чтобы сдать Карабах, всё-таки, это был выбор армянского народа. Да, можно по-разному относиться к избирательным процессам, но это факт, поэтому я здесь с вами не согласен", - сказал Путин в ответ на соответствующее заявление редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
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Президент также не согласился, что Пашинян стремился "сдать" Карабах.
"Я с ним общался, общался, плотно и в период вот этого конфликта двадцатого года, и раньше, конечно. Давайте вспомним, когда он пришёл к власти, он сказал о том, что Карабах это часть армянского народа. До него такого никто не говорил", - сказал Путин.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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В миреАзербайджанНагорный КарабахВладимир ПутинНикол ПашинянАрменияСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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