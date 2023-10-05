https://ria.ru/20231005/karabakh-1900789317.html
Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе
Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе - РИА Новости, 05.10.2023
Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе
Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщается в бюллетене Министерства... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:13
2023-10-05T19:13
2023-10-05T21:18
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщается в бюллетене Министерства обороны."Завершено свертывание временных наблюдательных постов (ВНП. — Прим. ред.) вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах", — заявили в ведомстве.Уточняется, что российский миротворческий контингент не выявил нарушений режима прекращения огня в зоне своей ответственности.Азербайджанская армия 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Среди условий перемирия было обозначено в частности разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана, посвященных интеграции региона в состав республики.В свою очередь, Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Баку в 1992-1994 годах много лет находившийся в статусе непризнанной республики, сообщил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.
https://ria.ru/20231005/putin-1900760058.html
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россия, в мире, азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе, баку, ереван, армения
Россия, В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе, Баку, Ереван, Армения
Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе
Минобороны: российские миротворцы свернули ВНП в Нагорном Карабахе