https://ria.ru/20231005/karabakh-1900789317.html

Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе

Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе - РИА Новости, 05.10.2023

Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе

Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщается в бюллетене Министерства... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T19:13

2023-10-05T19:13

2023-10-05T21:18

россия

в мире

азербайджан

нагорный карабах

ильхам алиев

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

баку

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщается в бюллетене Министерства обороны."Завершено свертывание временных наблюдательных постов (ВНП. — Прим. ред.) вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах", — заявили в ведомстве.Уточняется, что российский миротворческий контингент не выявил нарушений режима прекращения огня в зоне своей ответственности.Азербайджанская армия 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Среди условий перемирия было обозначено в частности разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана, посвященных интеграции региона в состав республики.В свою очередь, Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Баку в 1992-1994 годах много лет находившийся в статусе непризнанной республики, сообщил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.

https://ria.ru/20231005/putin-1900760058.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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россия, в мире, азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе, баку, ереван, армения