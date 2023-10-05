https://ria.ru/20231005/karabakh-1900773286.html

Путин назвал операцию Азербайджана в Карабахе вопросом времени

Путин назвал операцию Азербайджана в Карабахе вопросом времени - РИА Новости, 05.10.2023

Путин назвал операцию Азербайджана в Карабахе вопросом времени

Когда и каким образом Азербайджан наведет в Карабахе конституционный порядок, было только вопросом времени, заявил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:14

2023-10-05T18:14

2023-10-05T18:14

владимир путин

азербайджан

нагорный карабах

ильхам алиев

никол пашинян

в мире

ситуация в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900743235_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_3daba36e37d822fc48be73f058ae2ba5.jpg

СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Когда и каким образом Азербайджан наведет в Карабахе конституционный порядок, было только вопросом времени, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". "Все это было неизбежно после признания суверенитета Азербайджана над Карабахом, это было только вопросом времени, когда и каким способом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок в рамках конституции азербайджанского государства", - сказал Путин. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231004/karabakh-1900434412.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев, никол пашинян, в мире, ситуация в нагорном карабахе