Захарова ответила на вопрос о судьбе Минской группы по Карабаху
Захарова: решение о судьбе Минской группы по Карабаху должен принимать СМИД ОБСЕ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Формальное решение о судьбе Минской группы по Нагорному Карабаху уполномочен принимать СМИД ОБСЕ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отвечая на вопрос о будущем Группы на фоне последних событий в регионе, она указала, что "зеленый свет" Минской группе ОБСЕ по Нагорному Карабаху (МГ) дали итоговые документы дополнительной встречи Совета СБСЕ (Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе), как тогда называлась Организация, от 24 марта 1992 года". Позднее, 6 декабря 1994 года, СМИД ОБСЕ в Будапеште учредил постоянно действующий формат сопредседателей Минской группы. Захарова напомнила, что с января 1997 года ими являются Россия, США и Франция.
"24 февраля 2022 года по инициативе Парижа, тут же поддержанной Вашингтоном, французский и американский сопредседатели самовольно (то есть без одобрения со стороны СМИД ОБСЕ), без каких-либо консультаций и даже объяснения причин отказались от взаимодействия с российским коллегой", - сказала она.
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"Тем самым США и Франция грубо нарушили возложенные на них от имени ОБСЕ обязанности и в угоду собственным интересам предали забвению нужды и чаяния государств и народов региона", - добавила она.
По ее словам, "исключительно по вине западного сопредседательства во многом уникальный механизм Минской группы прекратил работу задолго до публикации 28 сентября указа" о ее роспуске. "Причины своего вопиющего демарша Вашингтон и Париж не отважились назвать нам до сих пор", - сказала Захарова.
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"Что касается судьбы Минской группы, то формальное решение на сей счет уполномочен принимать международный институт, который ее создал, а именно - СМИД ОБСЕ", - заключила Захарова.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.