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Захарова ответила на вопрос о судьбе Минской группы по Карабаху - РИА Новости, 05.10.2023
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12:49 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/karabakh-1900656198.html
Захарова ответила на вопрос о судьбе Минской группы по Карабаху
Захарова ответила на вопрос о судьбе Минской группы по Карабаху - РИА Новости, 05.10.2023
Захарова ответила на вопрос о судьбе Минской группы по Карабаху
Формальное решение о судьбе Минской группы по Нагорному Карабаху уполномочен принимать СМИД ОБСЕ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:49
2023-10-05T12:49
в мире
азербайджан
нагорный карабах
россия
мария захарова
ильхам алиев
никол пашинян
обсе
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Формальное решение о судьбе Минской группы по Нагорному Карабаху уполномочен принимать СМИД ОБСЕ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Отвечая на вопрос о будущем Группы на фоне последних событий в регионе, она указала, что "зеленый свет" Минской группе ОБСЕ по Нагорному Карабаху (МГ) дали итоговые документы дополнительной встречи Совета СБСЕ (Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе), как тогда называлась Организация, от 24 марта 1992 года". Позднее, 6 декабря 1994 года, СМИД ОБСЕ в Будапеште учредил постоянно действующий формат сопредседателей Минской группы. Захарова напомнила, что с января 1997 года ими являются Россия, США и Франция. "24 февраля 2022 года по инициативе Парижа, тут же поддержанной Вашингтоном, французский и американский сопредседатели самовольно (то есть без одобрения со стороны СМИД ОБСЕ), без каких-либо консультаций и даже объяснения причин отказались от взаимодействия с российским коллегой", - сказала она. "Тем самым США и Франция грубо нарушили возложенные на них от имени ОБСЕ обязанности и в угоду собственным интересам предали забвению нужды и чаяния государств и народов региона", - добавила она. По ее словам, "исключительно по вине западного сопредседательства во многом уникальный механизм Минской группы прекратил работу задолго до публикации 28 сентября указа" о ее роспуске. "Причины своего вопиющего демарша Вашингтон и Париж не отважились назвать нам до сих пор", - сказала Захарова. "Что касается судьбы Минской группы, то формальное решение на сей счет уполномочен принимать международный институт, который ее создал, а именно - СМИД ОБСЕ", - заключила Захарова. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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в мире, азербайджан, нагорный карабах, россия, мария захарова, ильхам алиев, никол пашинян, обсе
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Россия, Мария Захарова, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, ОБСЕ
Захарова ответила на вопрос о судьбе Минской группы по Карабаху

Захарова: решение о судьбе Минской группы по Карабаху должен принимать СМИД ОБСЕ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Формальное решение о судьбе Минской группы по Нагорному Карабаху уполномочен принимать СМИД ОБСЕ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отвечая на вопрос о будущем Группы на фоне последних событий в регионе, она указала, что "зеленый свет" Минской группе ОБСЕ по Нагорному Карабаху (МГ) дали итоговые документы дополнительной встречи Совета СБСЕ (Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе), как тогда называлась Организация, от 24 марта 1992 года". Позднее, 6 декабря 1994 года, СМИД ОБСЕ в Будапеште учредил постоянно действующий формат сопредседателей Минской группы. Захарова напомнила, что с января 1997 года ими являются Россия, США и Франция.
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"24 февраля 2022 года по инициативе Парижа, тут же поддержанной Вашингтоном, французский и американский сопредседатели самовольно (то есть без одобрения со стороны СМИД ОБСЕ), без каких-либо консультаций и даже объяснения причин отказались от взаимодействия с российским коллегой", - сказала она.
«
"Тем самым США и Франция грубо нарушили возложенные на них от имени ОБСЕ обязанности и в угоду собственным интересам предали забвению нужды и чаяния государств и народов региона", - добавила она.
По ее словам, "исключительно по вине западного сопредседательства во многом уникальный механизм Минской группы прекратил работу задолго до публикации 28 сентября указа" о ее роспуске. "Причины своего вопиющего демарша Вашингтон и Париж не отважились назвать нам до сих пор", - сказала Захарова.
«
"Что касается судьбы Минской группы, то формальное решение на сей счет уполномочен принимать международный институт, который ее создал, а именно - СМИД ОБСЕ", - заключила Захарова.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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В миреАзербайджанНагорный КарабахРоссияМария ЗахароваИльхам АлиевНикол ПашинянОБСЕ
 
 
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