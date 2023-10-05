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Экс-президенту непризнанной НКР грозит пожизненный срок - РИА Новости, 05.10.2023
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10:31 05.10.2023 (обновлено: 11:26 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/karabakh-1900606641.html
Экс-президенту непризнанной НКР грозит пожизненный срок
Экс-президенту непризнанной НКР грозит пожизненный срок - РИА Новости, 05.10.2023
Экс-президенту непризнанной НКР грозит пожизненный срок
Одному из бывших лидеров непризнанного Нагорного Карабаха Араику Арутюняну грозит пожизненный срок, заявили в генпрокуратуре и Службе госбезопасности... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:31
2023-10-05T11:26
в мире
азербайджан
нагорный карабах
армения
араик арутюнян
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 5 окт — РИА Новости. Одному из бывших лидеров непризнанного Нагорного Карабаха Араику Арутюняну грозит пожизненный срок, заявили в генпрокуратуре и Службе госбезопасности Азербайджана. Там пояснили, что ведут расследование преступлений, причастными к которым в Баку считают "незаконные армянские вооруженные формирования, действовавшие на территории Карабахского региона Азербайджана". "В ходе расследования появились основательные подозрения в том, что Арутюнян Араик Владимири участвовал в захватнической войне в качестве "президента вымышленной "НКР" на территории Азербайджана", — говорится в релизе.Третьего октября Служба госбезопасности Азербайджана задержала его в городе Ханкенди (Степанакерте). Арутюняна обвиняют по более чем десяти статьям Уголовного кодекса Азербайджана, максимальное наказание — пожизненное заключение.Девятнадцатого сентября Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Боевые действия продлились меньше суток, в результате Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав страны.Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян не раз заявлял, что Ереван признает этот регион территорией Азербайджана.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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в мире, азербайджан, нагорный карабах, армения, араик арутюнян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Армения, Араик Арутюнян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Экс-президенту непризнанной НКР грозит пожизненный срок

СГБ Азербайджана: экс-лидеру непризнанной НКР Арутюняну грозит пожизненный срок

© Фото : Служба государственной безопасности АзербайджанаЗадержанный Араик Арутюнян
Задержанный Араик Арутюнян - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Служба государственной безопасности Азербайджана
Задержанный Араик Арутюнян
Читать ria.ru в
БАКУ, 5 окт — РИА Новости. Одному из бывших лидеров непризнанного Нагорного Карабаха Араику Арутюняну грозит пожизненный срок, заявили в генпрокуратуре и Службе госбезопасности Азербайджана.
Там пояснили, что ведут расследование преступлений, причастными к которым в Баку считают "незаконные армянские вооруженные формирования, действовавшие на территории Карабахского региона Азербайджана".
"В ходе расследования появились основательные подозрения в том, что Арутюнян Араик Владимири участвовал в захватнической войне в качестве "президента вымышленной "НКР" на территории Азербайджана", — говорится в релизе.
Третьего октября Служба госбезопасности Азербайджана задержала его в городе Ханкенди (Степанакерте). Арутюняна обвиняют по более чем десяти статьям Уголовного кодекса Азербайджана, максимальное наказание — пожизненное заключение.

В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над областью и семью прилегающими к ней районами. На протяжении 30 лет Нагорный Карабах существовал как непризнанная республика.

Девятнадцатого сентября Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Боевые действия продлились меньше суток, в результате Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав страны.
Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян не раз заявлял, что Ереван признает этот регион территорией Азербайджана.
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В миреАзербайджанНагорный КарабахАрменияАраик АрутюнянСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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