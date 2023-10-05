https://ria.ru/20231005/karabakh-1900606641.html

Экс-президенту непризнанной НКР грозит пожизненный срок

Экс-президенту непризнанной НКР грозит пожизненный срок - РИА Новости, 05.10.2023

Экс-президенту непризнанной НКР грозит пожизненный срок

Одному из бывших лидеров непризнанного Нагорного Карабаха Араику Арутюняну грозит пожизненный срок, заявили в генпрокуратуре и Службе госбезопасности... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:31

2023-10-05T10:31

2023-10-05T11:26

в мире

азербайджан

нагорный карабах

армения

араик арутюнян

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 5 окт — РИА Новости. Одному из бывших лидеров непризнанного Нагорного Карабаха Араику Арутюняну грозит пожизненный срок, заявили в генпрокуратуре и Службе госбезопасности Азербайджана. Там пояснили, что ведут расследование преступлений, причастными к которым в Баку считают "незаконные армянские вооруженные формирования, действовавшие на территории Карабахского региона Азербайджана". "В ходе расследования появились основательные подозрения в том, что Арутюнян Араик Владимири участвовал в захватнической войне в качестве "президента вымышленной "НКР" на территории Азербайджана", — говорится в релизе.Третьего октября Служба госбезопасности Азербайджана задержала его в городе Ханкенди (Степанакерте). Арутюняна обвиняют по более чем десяти статьям Уголовного кодекса Азербайджана, максимальное наказание — пожизненное заключение.Девятнадцатого сентября Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Боевые действия продлились меньше суток, в результате Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав страны.Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян не раз заявлял, что Ереван признает этот регион территорией Азербайджана.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

нагорный карабах

армения

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, нагорный карабах, армения, араик арутюнян, ситуация в нагорном карабахе