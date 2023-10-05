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Глава ПСБ Петр Фрадков побеседовал с юными финалистами финансовой олимпиады - РИА Новости, 05.10.2023
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13:12 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/fradkov-1900663461.html
Глава ПСБ Петр Фрадков побеседовал с юными финалистами финансовой олимпиады
Глава ПСБ Петр Фрадков побеседовал с юными финалистами финансовой олимпиады - РИА Новости, 05.10.2023
Глава ПСБ Петр Фрадков побеседовал с юными финалистами финансовой олимпиады
Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности провел диалог со школьниками и студентами из разных... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:12
2023-10-05T13:12
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности провел диалог со школьниками и студентами из разных стран мира, сообщает пресс-служба банка. В ходе пленарной сессии "Разговоры на равных" руководитель ПСБ обсудил с финалистами тренды и технологии цифровизации, вопросы финансовой грамотности и безопасности, особенности современных финансовых механизмов и инструментов, а также необходимые качества в профессиях настоящего и будущего. "Банк – это, в первую очередь, люди, поэтому понятие команды для нас ключевое. Когда мы ставим перед нашими сотрудниками, перед нашей командой цели, то ставим их всегда чуть более амбициозные, всегда чуть впереди, всегда "с запасом". Так развиваются неравнодушие, вовлеченность, мотивация, личная готовность делать что-то большее. Ведь важно не просто отрабатывать задачу, а искренне верить в то, что делаешь. Это важно сейчас и будет важно в будущем", - сказал Фрадков, добавив, что, помимо вовлеченности и профессионализма для успеха во всех сферах жизни, необходимы также усердие и позитивный настрой. Обсуждая с участниками дискуссии вопросы финансовой безопасности, глава ПСБ отметил, что с развитием технологий растет и киберпреступность. "Сейчас мы много говорим про большие данные, про искусственный интеллект с точки зрения позитивного подхода. Но, к сожалению, есть и другая, темная сторона - эти же инструменты используют и мошенники. Они отслеживают эти тенденции и используют те же большие данные, искусственный интеллект, социальную инженерию. Всегда важно думать о том, что ты потенциально можешь быть атакован, и надо быть к этому готовым", - привели в пресс-службе слова главы ПСБ. В ответ на вопросы аудитории про криптовалюты, Фрадков подчеркнул, что криптовалюта - это лишь условное средство расчетов, и на данном этапе большая ошибка считать этот механизм инструментом инвестиций. "Рынок еще не сформирован, он очень волатилен, до конца непонятны и не просчитаны логика и структура жизни любой криптовалюты, а их, как мы знаем, очень много. Нужно очень аккуратно относиться к большому количеству предложений со стороны разных игроков рынка, которые предлагают криптовалюту как средство сбережения или некий инвестиционный инструмент", - пояснил он. В финальном этапе Олимпиады принимают участие 500 школьников и студентов из 19 стран – России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Бразилии, Китая, Индии, ЮАР, Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Кубы, Намибии и Пакистана.
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петр фрадков, россия, белоруссия, технологии, казахстан, псб (банк псб), промсвязьбанк
Петр Фрадков, Россия, Белоруссия, Технологии, Казахстан, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк

Глава ПСБ Петр Фрадков побеседовал с юными финалистами финансовой олимпиады

© Фото : ПСБГлава ПСБ Петр Фрадков побеседовал с юными финалистами финансовой олимпиады
Глава ПСБ Петр Фрадков побеседовал с юными финалистами финансовой олимпиады - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : ПСБ
Глава ПСБ Петр Фрадков побеседовал с юными финалистами финансовой олимпиады
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности провел диалог со школьниками и студентами из разных стран мира, сообщает пресс-служба банка.
В ходе пленарной сессии "Разговоры на равных" руководитель ПСБ обсудил с финалистами тренды и технологии цифровизации, вопросы финансовой грамотности и безопасности, особенности современных финансовых механизмов и инструментов, а также необходимые качества в профессиях настоящего и будущего.
«
"Банк – это, в первую очередь, люди, поэтому понятие команды для нас ключевое. Когда мы ставим перед нашими сотрудниками, перед нашей командой цели, то ставим их всегда чуть более амбициозные, всегда чуть впереди, всегда "с запасом". Так развиваются неравнодушие, вовлеченность, мотивация, личная готовность делать что-то большее. Ведь важно не просто отрабатывать задачу, а искренне верить в то, что делаешь. Это важно сейчас и будет важно в будущем", - сказал Фрадков, добавив, что, помимо вовлеченности и профессионализма для успеха во всех сферах жизни, необходимы также усердие и позитивный настрой.
Обсуждая с участниками дискуссии вопросы финансовой безопасности, глава ПСБ отметил, что с развитием технологий растет и киберпреступность.
«
"Сейчас мы много говорим про большие данные, про искусственный интеллект с точки зрения позитивного подхода. Но, к сожалению, есть и другая, темная сторона - эти же инструменты используют и мошенники. Они отслеживают эти тенденции и используют те же большие данные, искусственный интеллект, социальную инженерию. Всегда важно думать о том, что ты потенциально можешь быть атакован, и надо быть к этому готовым", - привели в пресс-службе слова главы ПСБ.
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В ответ на вопросы аудитории про криптовалюты, Фрадков подчеркнул, что криптовалюта - это лишь условное средство расчетов, и на данном этапе большая ошибка считать этот механизм инструментом инвестиций.
"Рынок еще не сформирован, он очень волатилен, до конца непонятны и не просчитаны логика и структура жизни любой криптовалюты, а их, как мы знаем, очень много. Нужно очень аккуратно относиться к большому количеству предложений со стороны разных игроков рынка, которые предлагают криптовалюту как средство сбережения или некий инвестиционный инструмент", - пояснил он.
В финальном этапе Олимпиады принимают участие 500 школьников и студентов из 19 стран – России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Бразилии, Китая, Индии, ЮАР, Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Кубы, Намибии и Пакистана.
 
Петр ФрадковРоссияБелоруссияТехнологииКазахстанПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
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