https://ria.ru/20231005/dobrovoltsy-1900607097.html

Шойгу назвал количество добровольцев, набранных в российскую армию

Шойгу назвал количество добровольцев, набранных в российскую армию - РИА Новости, 05.10.2023

Шойгу назвал количество добровольцев, набранных в российскую армию

В Вооруженные силы РФ набрано 38 тысяч добровольцев, люди приходят мотивированные, готовые к выполнению боевых задач, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:34

2023-10-05T10:34

2023-10-05T11:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Вооруженные силы РФ набрано 38 тысяч добровольцев, люди приходят мотивированные, готовые к выполнению боевых задач, заявил министр обороны Сергей Шойгу. В штабе Объединенной группировки войск Шойгу заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий, сообщает Минобороны. Он обратил внимание на вопросы организации и обеспечения боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в подразделениях резерва. "Добровольцы. За это время у нас набрано 38 тысяч добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20220727/svo-1804987030.html

россия

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Шойгу о резервных полках, боевой подготовке добровольцев и контрактников Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск обратил внимание на организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в резерве, сообщает Минобороны. 2023-10-05T10:34 true PT5M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр