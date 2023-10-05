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Шойгу назвал количество добровольцев, набранных в российскую армию - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 05.10.2023 (обновлено: 11:24 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/dobrovoltsy-1900607097.html
Шойгу назвал количество добровольцев, набранных в российскую армию
Шойгу назвал количество добровольцев, набранных в российскую армию - РИА Новости, 05.10.2023
Шойгу назвал количество добровольцев, набранных в российскую армию
В Вооруженные силы РФ набрано 38 тысяч добровольцев, люди приходят мотивированные, готовые к выполнению боевых задач, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:34
2023-10-05T11:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Вооруженные силы РФ набрано 38 тысяч добровольцев, люди приходят мотивированные, готовые к выполнению боевых задач, заявил министр обороны Сергей Шойгу. В штабе Объединенной группировки войск Шойгу заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий, сообщает Минобороны. Он обратил внимание на вопросы организации и обеспечения боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в подразделениях резерва. "Добровольцы. За это время у нас набрано 38 тысяч добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз", - сказал Шойгу.
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Шойгу о резервных полках, боевой подготовке добровольцев и контрактников
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск обратил внимание на организацию боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в резерве, сообщает Минобороны.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу назвал количество добровольцев, набранных в российскую армию

Шойгу: в ВС России пришли 38 тысяч мотивированных и готовых добровольцев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Вооруженные силы РФ набрано 38 тысяч добровольцев, люди приходят мотивированные, готовые к выполнению боевых задач, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
В штабе Объединенной группировки войск Шойгу заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий, сообщает Минобороны. Он обратил внимание на вопросы организации и обеспечения боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в подразделениях резерва.
"Добровольцы. За это время у нас набрано 38 тысяч добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз", - сказал Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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