https://ria.ru/20231004/vstrecha-1900413947.html

Песков ответил на вопрос о встрече США, ЕС и России перед операцией Баку

Песков ответил на вопрос о встрече США, ЕС и России перед операцией Баку - РИА Новости, 04.10.2023

Песков ответил на вопрос о встрече США, ЕС и России перед операцией Баку

Москва действительно контактировала с представителями Запада незадолго до обострения ситуации в Карабахе, но это не были переговоры, о которых написало издание... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:06

2023-10-04T13:06

2023-10-04T14:54

евросоюз

сша

в мире

дмитрий песков

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

нагорный карабах

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва действительно контактировала с представителями Запада незадолго до обострения ситуации в Карабахе, но это не были переговоры, о которых написало издание Politico, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Не совсем так, как это описывают. Там очень много неточностей, много ошибок в этом материале. <...> Определенные контакты по Карабаху были, они, естественно, имели место, но это не те переговоры, о которых там написано", — сказал представитель Кремля.Газета Politico сегодня опубликовала статью, в которой со ссылкой на источники утверждается, что чиновники из России, США и ЕС 17 сентября провели встречу в Стамбуле для обсуждения урегулирования ситуации в Карабахе.По информации газеты, США представлял главный советник Госдепа по кавказским переговорам Луи Боно, ЕС — специальный представитель по Южному Кавказу Тойво Клаар, а Россию — спецпредставитель МИД по содействую нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев.Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад, а затем много лет сохранявший статус непризнанной республики, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.В регионе с 2020 года в соответствии с трехсторонним соглашением Армении, Азербайджана и России находится российский миротворческий контингент.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из заявленных целей которой был роспуск всех органов управления и учреждений непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, одним из условий перемирия было, в частности, разоружение армянских формирований. В Ереване настаивали, что никаких подразделений, связанных с Арменией, в регионе нет.Состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231003/karabakh-1900206094.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

сша

нагорный карабах

азербайджан

россия

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евросоюз, сша, в мире, дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе, никол пашинян, ильхам алиев, нагорный карабах, азербайджан, россия