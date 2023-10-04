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Песков ответил на вопрос о встрече США, ЕС и России перед операцией Баку - РИА Новости, 04.10.2023
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13:06 04.10.2023 (обновлено: 14:54 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/vstrecha-1900413947.html
Песков ответил на вопрос о встрече США, ЕС и России перед операцией Баку
Песков ответил на вопрос о встрече США, ЕС и России перед операцией Баку - РИА Новости, 04.10.2023
Песков ответил на вопрос о встрече США, ЕС и России перед операцией Баку
Москва действительно контактировала с представителями Запада незадолго до обострения ситуации в Карабахе, но это не были переговоры, о которых написало издание... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:06
2023-10-04T14:54
евросоюз
сша
в мире
дмитрий песков
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
нагорный карабах
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва действительно контактировала с представителями Запада незадолго до обострения ситуации в Карабахе, но это не были переговоры, о которых написало издание Politico, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Не совсем так, как это описывают. Там очень много неточностей, много ошибок в этом материале. &lt;...&gt; Определенные контакты по Карабаху были, они, естественно, имели место, но это не те переговоры, о которых там написано", — сказал представитель Кремля.Газета Politico сегодня опубликовала статью, в которой со ссылкой на источники утверждается, что чиновники из России, США и ЕС 17 сентября провели встречу в Стамбуле для обсуждения урегулирования ситуации в Карабахе.По информации газеты, США представлял главный советник Госдепа по кавказским переговорам Луи Боно, ЕС — специальный представитель по Южному Кавказу Тойво Клаар, а Россию — спецпредставитель МИД по содействую нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев.Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад, а затем много лет сохранявший статус непризнанной республики, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.В регионе с 2020 года в соответствии с трехсторонним соглашением Армении, Азербайджана и России находится российский миротворческий контингент.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из заявленных целей которой был роспуск всех органов управления и учреждений непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, одним из условий перемирия было, в частности, разоружение армянских формирований. В Ереване настаивали, что никаких подразделений, связанных с Арменией, в регионе нет.Состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231003/karabakh-1900206094.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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нагорный карабах
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евросоюз, сша, в мире, дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе, никол пашинян, ильхам алиев, нагорный карабах, азербайджан, россия
Евросоюз, США, В мире, Дмитрий Песков, Ситуация в Нагорном Карабахе, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Нагорный Карабах, Азербайджан, Россия
Песков ответил на вопрос о встрече США, ЕС и России перед операцией Баку

Песков назвал данные СМИ о встрече США, ЕС и РФ перед операцией Баку неточными

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва действительно контактировала с представителями Запада незадолго до обострения ситуации в Карабахе, но это не были переговоры, о которых написало издание Politico, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Не совсем так, как это описывают. Там очень много неточностей, много ошибок в этом материале. <...> Определенные контакты по Карабаху были, они, естественно, имели место, но это не те переговоры, о которых там написано", — сказал представитель Кремля.
Газета Politico сегодня опубликовала статью, в которой со ссылкой на источники утверждается, что чиновники из России, США и ЕС 17 сентября провели встречу в Стамбуле для обсуждения урегулирования ситуации в Карабахе.
По информации газеты, США представлял главный советник Госдепа по кавказским переговорам Луи Боно, ЕС — специальный представитель по Южному Кавказу Тойво Клаар, а Россию — спецпредставитель МИД по содействую нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев.
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Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад, а затем много лет сохранявший статус непризнанной республики, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В регионе с 2020 года в соответствии с трехсторонним соглашением Армении, Азербайджана и России находится российский миротворческий контингент.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из заявленных целей которой был роспуск всех органов управления и учреждений непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, одним из условий перемирия было, в частности, разоружение армянских формирований. В Ереване настаивали, что никаких подразделений, связанных с Арменией, в регионе нет.
Состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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ЕвросоюзСШАВ миреДмитрий ПесковСитуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевНагорный КарабахАзербайджанРоссия
 
 
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