https://ria.ru/20231004/smi-1900372641.html

СМИ узнали о встрече США, ЕС, России перед началом операции Баку в Карабахе

СМИ узнали о встрече США, ЕС, России перед началом операции Баку в Карабахе - РИА Новости, 04.10.2023

СМИ узнали о встрече США, ЕС, России перед началом операции Баку в Карабахе

Чиновники из США, ЕС и РФ за два дня до начала азербайджанской операции провели встречу в Турции для обсуждения урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:41

2023-10-04T11:41

2023-10-04T11:47

в мире

азербайджан

нагорный карабах

сша

никол пашинян

ильхам алиев

евросоюз

politico

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Чиновники из США, ЕС и РФ за два дня до начала азербайджанской операции провели встречу в Турции для обсуждения урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, утверждает газета Politico со ссылкой на источники. "Встреча прошла 17 сентября в Стамбуле", - пишет издание, ссылаясь на неназванного высокопоставленного дипломата. По информации газеты, США представлял главный советник государственного департамента США по кавказским переговорам Луи Боно, ЕС - специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, а Россию - спецпредставитель МИД по содействую нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев. По словам неназванного американского чиновника, необходимо иметь возможность работать с Москвой, поскольку у нее есть влияние на игроков в регионе. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230929/karabakh-1899458744.html

https://ria.ru/20230929/karabakh-1899407413.html

азербайджан

нагорный карабах

сша

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в мире, азербайджан, нагорный карабах, сша, никол пашинян, ильхам алиев, евросоюз, politico