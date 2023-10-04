СМИ узнали о встрече США, ЕС, России перед началом операции Баку в Карабахе
Politico: ЕС, США и РФ провели тайные переговоры до начала операции в Карабахе
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкОчередь из автомобилей на контрольно-пропускном пункте "Лачин" на въезде в Лачинский коридор
© Sputnik / Мурад Оруджев
Очередь из автомобилей на контрольно-пропускном пункте "Лачин" на въезде в Лачинский коридор. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Чиновники из США, ЕС и РФ за два дня до начала азербайджанской операции провели встречу в Турции для обсуждения урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, утверждает газета Politico со ссылкой на источники.
"Встреча прошла 17 сентября в Стамбуле", - пишет издание, ссылаясь на неназванного высокопоставленного дипломата.
По информации газеты, США представлял главный советник государственного департамента США по кавказским переговорам Луи Боно, ЕС - специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, а Россию - спецпредставитель МИД по содействую нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев.
По словам неназванного американского чиновника, необходимо иметь возможность работать с Москвой, поскольку у нее есть влияние на игроков в регионе.
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.