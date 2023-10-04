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СМИ узнали о встрече США, ЕС, России перед началом операции Баку в Карабахе - РИА Новости, 04.10.2023
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11:41 04.10.2023 (обновлено: 11:47 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/smi-1900372641.html
СМИ узнали о встрече США, ЕС, России перед началом операции Баку в Карабахе
СМИ узнали о встрече США, ЕС, России перед началом операции Баку в Карабахе - РИА Новости, 04.10.2023
СМИ узнали о встрече США, ЕС, России перед началом операции Баку в Карабахе
Чиновники из США, ЕС и РФ за два дня до начала азербайджанской операции провели встречу в Турции для обсуждения урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:41
2023-10-04T11:47
в мире
азербайджан
нагорный карабах
сша
никол пашинян
ильхам алиев
евросоюз
politico
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Чиновники из США, ЕС и РФ за два дня до начала азербайджанской операции провели встречу в Турции для обсуждения урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, утверждает газета Politico со ссылкой на источники. "Встреча прошла 17 сентября в Стамбуле", - пишет издание, ссылаясь на неназванного высокопоставленного дипломата. По информации газеты, США представлял главный советник государственного департамента США по кавказским переговорам Луи Боно, ЕС - специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, а Россию - спецпредставитель МИД по содействую нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев. По словам неназванного американского чиновника, необходимо иметь возможность работать с Москвой, поскольку у нее есть влияние на игроков в регионе. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230929/karabakh-1899458744.html
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азербайджан
нагорный карабах
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в мире, азербайджан, нагорный карабах, сша, никол пашинян, ильхам алиев, евросоюз, politico
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, США, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Евросоюз, Politico
СМИ узнали о встрече США, ЕС, России перед началом операции Баку в Карабахе

Politico: ЕС, США и РФ провели тайные переговоры до начала операции в Карабахе

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкОчередь из автомобилей на контрольно-пропускном пункте "Лачин" на въезде в Лачинский коридор
Очередь из автомобилей на контрольно-пропускном пункте Лачин на въезде в Лачинский коридор - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Очередь из автомобилей на контрольно-пропускном пункте "Лачин" на въезде в Лачинский коридор. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Чиновники из США, ЕС и РФ за два дня до начала азербайджанской операции провели встречу в Турции для обсуждения урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, утверждает газета Politico со ссылкой на источники.
"Встреча прошла 17 сентября в Стамбуле", - пишет издание, ссылаясь на неназванного высокопоставленного дипломата.
Беженцы из Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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29 сентября, 15:05
По информации газеты, США представлял главный советник государственного департамента США по кавказским переговорам Луи Боно, ЕС - специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, а Россию - спецпредставитель МИД по содействую нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев.
По словам неназванного американского чиновника, необходимо иметь возможность работать с Москвой, поскольку у нее есть влияние на игроков в регионе.
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
Беженцы из Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
МИД Турции заявил, что процесс интеграции армян Карабаха будет сложным
29 сентября, 13:07
 
В миреАзербайджанНагорный КарабахСШАНикол ПашинянИльхам АлиевЕвросоюзPolitico
 
 
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