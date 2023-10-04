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Европарламент призовет ЕС ввести санкции против Азербайджана - РИА Новости, 04.10.2023
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19:30 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/sanktsii-1900535115.html
Европарламент призовет ЕС ввести санкции против Азербайджана
Европарламент призовет ЕС ввести санкции против Азербайджана - РИА Новости, 04.10.2023
Европарламент призовет ЕС ввести санкции против Азербайджана
Депутаты Европейского парламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге намерены в четверг принять резолюцию, в которой призовут страны ЕС ввести санкции против... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T19:30
2023-10-04T19:30
в мире
азербайджан
нагорный карабах
баку
ильхам алиев
жозеп боррель
евросоюз
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге намерены в четверг принять резолюцию, в которой призовут страны ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе, а также приостановить развитие сотрудничества и снизить зависимость от импорта азербайджанского газа, следует из опубликованного на сайте ЕП проекта документа. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. "Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе", - указывается в резолюции. Депутаты также планируют призвать "верховного представителя ЕС по внешней политике приостановить переговоры по обновлению соглашения о партнерстве с Азербайджаном до тех пор, пока Азербайджан не продемонстрирует подлинную готовность уважать права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха". В противном случае депутаты ЕП "призывают ЕС и страны-члены рассмотреть возможность приостановки применения соглашения об упрощении визового режима и снижении уровня сотрудничества с этой страной в других областях". Европарламент также намерен призвать ЕС "снижать зависимость Евросоюза от газа из Азербайджана", а в случае углубления напряженности в отношениях Баку с Арменией – "полностью прекратить импорт нефти и газа" из Азербайджана. Депутаты также призовут ЕС "работать над обеспечением международных гарантий для безопасности армян, продолжающих жить в Нагорном Карабахе, а также для восстановления полного гуманитарного доступа в регион", существенно увеличить гумпомощь. Они также планируют "выразить разочарование" организацией работы первой миссии ООН, посетившей Карабах, и призвать к "установлению международного присутствия в Нагорном Карабахе под эгидой ООН". Депутаты в своем документе также раскритиковали Еврокомиссию и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за то, что они игнорировали предупреждения Европарламента "о негативном развитии ситуации" вокруг Нагорного Карабаха, а также за то, что "их действия до сих пор не привели к каким-либо положительным результатам". Европарламент также планирует призвать ЕС и входящие в него страны "немедленно пересмотреть дипломатическую архитектуру и архитектуру безопасности ЕС в регионе Южного Кавказа". "Европарламент напоминает Азербайджану, что он несет полную ответственность за безопасность и благополучие жителей Нагорного Карабаха, просит Азербайджан обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха в соответствии с Уставом ООН и всеми соответствующими международными конвенциями, принципами международного права и правами человека… Призывает власти Азербайджана обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах", - указывается в проекте резолюции. Депутаты также призовут Баку освободить всех задержанных армян Нагорного Карабаха, включая политиков. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231004/armeniya-1900297714.html
https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899790570.html
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азербайджан
нагорный карабах
баку
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в мире, азербайджан, нагорный карабах, баку, ильхам алиев, жозеп боррель, евросоюз, европарламент, оон, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Баку, Ильхам Алиев, Жозеп Боррель, Евросоюз, Европарламент, ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе
Европарламент призовет ЕС ввести санкции против Азербайджана

Европарламент в резолюции намерен призвать ЕС ввести санкции против Азербайджана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге намерены в четверг принять резолюцию, в которой призовут страны ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе, а также приостановить развитие сотрудничества и снизить зависимость от импорта азербайджанского газа, следует из опубликованного на сайте ЕП проекта документа.
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.
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"Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе", - указывается в резолюции.
Депутаты также планируют призвать "верховного представителя ЕС по внешней политике приостановить переговоры по обновлению соглашения о партнерстве с Азербайджаном до тех пор, пока Азербайджан не продемонстрирует подлинную готовность уважать права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха". В противном случае депутаты ЕП "призывают ЕС и страны-члены рассмотреть возможность приостановки применения соглашения об упрощении визового режима и снижении уровня сотрудничества с этой страной в других областях".
Европарламент также намерен призвать ЕС "снижать зависимость Евросоюза от газа из Азербайджана", а в случае углубления напряженности в отношениях Баку с Арменией – "полностью прекратить импорт нефти и газа" из Азербайджана.
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Депутаты также призовут ЕС "работать над обеспечением международных гарантий для безопасности армян, продолжающих жить в Нагорном Карабахе, а также для восстановления полного гуманитарного доступа в регион", существенно увеличить гумпомощь.
Они также планируют "выразить разочарование" организацией работы первой миссии ООН, посетившей Карабах, и призвать к "установлению международного присутствия в Нагорном Карабахе под эгидой ООН".
Депутаты в своем документе также раскритиковали Еврокомиссию и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за то, что они игнорировали предупреждения Европарламента "о негативном развитии ситуации" вокруг Нагорного Карабаха, а также за то, что "их действия до сих пор не привели к каким-либо положительным результатам". Европарламент также планирует призвать ЕС и входящие в него страны "немедленно пересмотреть дипломатическую архитектуру и архитектуру безопасности ЕС в регионе Южного Кавказа".
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"Европарламент напоминает Азербайджану, что он несет полную ответственность за безопасность и благополучие жителей Нагорного Карабаха, просит Азербайджан обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха в соответствии с Уставом ООН и всеми соответствующими международными конвенциями, принципами международного права и правами человека… Призывает власти Азербайджана обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах", - указывается в проекте резолюции. Депутаты также призовут Баку освободить всех задержанных армян Нагорного Карабаха, включая политиков.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
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В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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