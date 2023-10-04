https://ria.ru/20231004/sanktsii-1900535115.html

Европарламент призовет ЕС ввести санкции против Азербайджана

Европарламент призовет ЕС ввести санкции против Азербайджана - РИА Новости, 04.10.2023

Европарламент призовет ЕС ввести санкции против Азербайджана

Депутаты Европейского парламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге намерены в четверг принять резолюцию, в которой призовут страны ЕС ввести санкции против... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T19:30

2023-10-04T19:30

2023-10-04T19:30

в мире

азербайджан

нагорный карабах

баку

ильхам алиев

жозеп боррель

евросоюз

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге намерены в четверг принять резолюцию, в которой призовут страны ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за событий в Нагорном Карабахе, а также приостановить развитие сотрудничества и снизить зависимость от импорта азербайджанского газа, следует из опубликованного на сайте ЕП проекта документа. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. "Европарламент призывает ЕС и государства-члены ввести целевые санкции против лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе", - указывается в резолюции. Депутаты также планируют призвать "верховного представителя ЕС по внешней политике приостановить переговоры по обновлению соглашения о партнерстве с Азербайджаном до тех пор, пока Азербайджан не продемонстрирует подлинную готовность уважать права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха". В противном случае депутаты ЕП "призывают ЕС и страны-члены рассмотреть возможность приостановки применения соглашения об упрощении визового режима и снижении уровня сотрудничества с этой страной в других областях". Европарламент также намерен призвать ЕС "снижать зависимость Евросоюза от газа из Азербайджана", а в случае углубления напряженности в отношениях Баку с Арменией – "полностью прекратить импорт нефти и газа" из Азербайджана. Депутаты также призовут ЕС "работать над обеспечением международных гарантий для безопасности армян, продолжающих жить в Нагорном Карабахе, а также для восстановления полного гуманитарного доступа в регион", существенно увеличить гумпомощь. Они также планируют "выразить разочарование" организацией работы первой миссии ООН, посетившей Карабах, и призвать к "установлению международного присутствия в Нагорном Карабахе под эгидой ООН". Депутаты в своем документе также раскритиковали Еврокомиссию и главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за то, что они игнорировали предупреждения Европарламента "о негативном развитии ситуации" вокруг Нагорного Карабаха, а также за то, что "их действия до сих пор не привели к каким-либо положительным результатам". Европарламент также планирует призвать ЕС и входящие в него страны "немедленно пересмотреть дипломатическую архитектуру и архитектуру безопасности ЕС в регионе Южного Кавказа". "Европарламент напоминает Азербайджану, что он несет полную ответственность за безопасность и благополучие жителей Нагорного Карабаха, просит Азербайджан обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха в соответствии с Уставом ООН и всеми соответствующими международными конвенциями, принципами международного права и правами человека… Призывает власти Азербайджана обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах", - указывается в проекте резолюции. Депутаты также призовут Баку освободить всех задержанных армян Нагорного Карабаха, включая политиков. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231004/armeniya-1900297714.html

https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899790570.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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