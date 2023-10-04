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В России ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности - РИА Новости, 04.10.2023
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11:12 04.10.2023 (обновлено: 12:36 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/preparaty-1900359343.html
В России ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности
В России ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности - РИА Новости, 04.10.2023
В России ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности
Минздрав внес два препарата для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, следует из приказа, опубликованного на... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T11:12
2023-10-04T12:36
россия
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минздрав внес два препарата для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, следует из приказа, опубликованного на интернет-портале правовой информации."Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол, &lt;…&gt; мифепристон, &lt;…&gt; циклопентолат", — говорится в документе.Из них мизопростол и мифепристон — препараты для медикаментозного аборта, циклопентолат — глазные капли, использующиеся для расширения зрачка при обследовании глаз.Приказ вступает в силу с 1 сентября.Как отмечалось в пояснительной записке к проекту приказа, который Минздрав опубликовал в конце июля, внесение этих препаратов в перечень связано с тем, что аптеки зачастую продают их пациентам даже без рецептов. По словам главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталии Долгушиной, самостоятельное применение препаратов для медикаментозного аборта может быть опасно — их можно принимать только под наблюдением врача. Поэтому их перевод на предметно-количественный учет оправдан, а на доступность средств экстренной контрацепции он не повлияет.
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россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности

Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

© iStock.com / Daniela Jovanovska-HristovskaПрием лекарств
Прием лекарств - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© iStock.com / Daniela Jovanovska-Hristovska
Прием лекарств. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минздрав внес два препарата для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, следует из приказа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
"Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол, <…> мифепристон, <…> циклопентолат", — говорится в документе.
Из них мизопростол и мифепристон — препараты для медикаментозного аборта, циклопентолат — глазные капли, использующиеся для расширения зрачка при обследовании глаз.
Приказ вступает в силу с 1 сентября.
Как отмечалось в пояснительной записке к проекту приказа, который Минздрав опубликовал в конце июля, внесение этих препаратов в перечень связано с тем, что аптеки зачастую продают их пациентам даже без рецептов.
По словам главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталии Долгушиной, самостоятельное применение препаратов для медикаментозного аборта может быть опасно — их можно принимать только под наблюдением врача. Поэтому их перевод на предметно-количественный учет оправдан, а на доступность средств экстренной контрацепции он не повлияет.
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РоссияОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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