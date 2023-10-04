https://ria.ru/20231004/politsiya-1900393552.html
Полиция Иерусалима арестовала пятерых евреев за плевки в сторону христиан
Полиция Иерусалима арестовала пятерых евреев за плевки в сторону христиан - РИА Новости, 04.10.2023
Полиция Иерусалима арестовала пятерых евреев за плевки в сторону христиан
Полиция иерусалимского округа арестовала пятерых евреев, подозреваемых в плевании в сторону христианских паломников и священнослужителей, а также у входа в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:13
2023-10-04T12:13
2023-10-04T12:13
религия
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости. Полиция иерусалимского округа арестовала пятерых евреев, подозреваемых в плевании в сторону христианских паломников и священнослужителей, а также у входа в церкви в Старом городе Иерусалима, сообщила в среду пресс-служба полиции. "Окружная полиция Иерусалима арестовала пятерых подозреваемых за плевки в сторону христиан и у входа в церковь в Старом городе Иерусалима. Командующий иерусалимским округом... поручил создать специальную следственную группу для борьбы с явлением плевания и проявлениями ненависти в Старом городе против христиан", - говорится в сообщении. По данным полиции, было решено расширить открытую и скрытую оперативную деятельность по выявлению подобных актов религиозной нетерпимости и рассмотреть возможность наложения штрафов на лиц, оскорбляющих плеванием чувства верующих. "Мы не потерпим проявления ненависти к кому-либо – евреям, мусульманам или христианам в Старом городе и где-либо еще в Иерусалиме. У тех, кто это делает, серьезные проблемы, прежде всего, с образованием, мировоззрением и уважением к другим. Мы осуждаем это уродливое явление, которое наносит ущерб уникальной структуре жизни, существующей в этом районе уже много лет", - заявил начальник полиции Иерусалима Дорон Тургеман, слова которого приводит пресс-служба. В последние дни в социальных сетях неоднократно появлялись видео, на которых запечатлены религиозные евреи, которые плевали в сторону христиан и христианских святынь в Старом городе в Иерусалиме. Подобные инциденты происходили на фоне отмечаемого в эти дни иудейского праздника Суккот, когда евреи проводят много молитв и религиозных мероприятий. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник выступил с резким осуждением любых проявлений религиозной нетерпимости.
https://ria.ru/20230929/ravvin-1899536405.html
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иерусалим, израиль, биньямин нетаньяху, в мире
Религия, Иерусалим, Израиль, Биньямин Нетаньяху, В мире
Полиция Иерусалима арестовала пятерых евреев за плевки в сторону христиан
Полиция иерусалимского округа арестовала 5 евреев за плевки в сторону христиан
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - РИА Новости.
Полиция иерусалимского округа арестовала пятерых евреев, подозреваемых в плевании в сторону христианских паломников и священнослужителей, а также у входа в церкви в Старом городе Иерусалима, сообщила в среду пресс-служба полиции
.
"Окружная полиция Иерусалима арестовала пятерых подозреваемых за плевки в сторону христиан и у входа в церковь в Старом городе Иерусалима. Командующий иерусалимским округом... поручил создать специальную следственную группу для борьбы с явлением плевания и проявлениями ненависти в Старом городе против христиан", - говорится в сообщении.
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По данным полиции, было решено расширить открытую и скрытую оперативную деятельность по выявлению подобных актов религиозной нетерпимости и рассмотреть возможность наложения штрафов на лиц, оскорбляющих плеванием чувства верующих.
"Мы не потерпим проявления ненависти к кому-либо – евреям, мусульманам или христианам в Старом городе и где-либо еще в Иерусалиме. У тех, кто это делает, серьезные проблемы, прежде всего, с образованием, мировоззрением и уважением к другим. Мы осуждаем это уродливое явление, которое наносит ущерб уникальной структуре жизни, существующей в этом районе уже много лет", - заявил начальник полиции Иерусалима Дорон Тургеман, слова которого приводит пресс-служба.
В последние дни в социальных сетях неоднократно появлялись видео, на которых запечатлены религиозные евреи, которые плевали в сторону христиан и христианских святынь в Старом городе в Иерусалиме. Подобные инциденты происходили на фоне отмечаемого в эти дни иудейского праздника Суккот, когда евреи проводят много молитв и религиозных мероприятий.
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во вторник выступил с резким осуждением любых проявлений религиозной нетерпимости.
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