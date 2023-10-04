https://ria.ru/20231004/pashinyan-1900495091.html
Пашинян назвал условие ухода в отставку
Пашинян назвал условие ухода в отставку - РИА Новости, 04.10.2023
Пашинян назвал условие ухода в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если это поможет нормализации обстановки в стране. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:00
2023-10-04T17:00
2023-10-04T17:45
никол пашинян
в мире
армения
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если это поможет нормализации обстановки в стране."Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы", — так он ответил на вопрос одного из оппозиционных депутатов во время правительственного часа в парламенте.Однако, добавил Пашинян, согласно его анализу, в случае его отставки произойдет нечто прямо противоположное, то есть проблемы решены не будут.Он напомнил, что уже дважды подавал в отставку и дважды его переизбирали на пост премьера.Девятнадцатого сентября Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Боевые действия продлились меньше суток, в результате Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав страны. Пашинян на этом фоне заявлял, что у армянской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники, что попытки вовлечь Ереван в военную эскалацию неприемлемы и что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество. Оппозиция организовала в Ереване несколько митингов, участники которых призывали к отставке премьера. Периодически происходили стычки и потасовки с полицией, правоохранители задерживали лидеров протеста и митингующих.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, в мире, армения, ситуация в нагорном карабахе
Никол Пашинян, В мире, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян назвал условие ухода в отставку
Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если это нормализует ситуацию
ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если это поможет нормализации обстановки в стране.
"Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы", — так он ответил на вопрос одного из оппозиционных депутатов во время правительственного часа в парламенте.
Однако, добавил Пашинян, согласно его анализу, в случае его отставки произойдет нечто прямо противоположное, то есть проблемы решены не будут.
Он напомнил, что уже дважды подавал в отставку и дважды его переизбирали на пост премьера.
Девятнадцатого сентября Азербайджан
начал военную операцию в Нагорном Карабахе
. Боевые действия продлились меньше суток, в результате Баку
восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика
объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав страны.
Пашинян на этом фоне заявлял, что у армянской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники, что попытки вовлечь Ереван
в военную эскалацию неприемлемы и что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество. Оппозиция организовала в Ереване несколько митингов, участники которых призывали к отставке премьера. Периодически происходили стычки и потасовки с полицией, правоохранители задерживали лидеров протеста и митингующих.
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