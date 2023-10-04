https://ria.ru/20231004/pashinyan-1900495091.html

Пашинян назвал условие ухода в отставку

Пашинян назвал условие ухода в отставку - РИА Новости, 04.10.2023

Пашинян назвал условие ухода в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если это поможет нормализации обстановки в стране. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:00

2023-10-04T17:00

2023-10-04T17:45

никол пашинян

в мире

армения

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подать в отставку, если это поможет нормализации обстановки в стране."Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы", — так он ответил на вопрос одного из оппозиционных депутатов во время правительственного часа в парламенте.Однако, добавил Пашинян, согласно его анализу, в случае его отставки произойдет нечто прямо противоположное, то есть проблемы решены не будут.Он напомнил, что уже дважды подавал в отставку и дважды его переизбирали на пост премьера.Девятнадцатого сентября Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Боевые действия продлились меньше суток, в результате Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав страны. Пашинян на этом фоне заявлял, что у армянской армии нет в Карабахе никаких подразделений или техники, что попытки вовлечь Ереван в военную эскалацию неприемлемы и что меры должны принять российские миротворцы и международное сообщество. Оппозиция организовала в Ереване несколько митингов, участники которых призывали к отставке премьера. Периодически происходили стычки и потасовки с полицией, правоохранители задерживали лидеров протеста и митингующих.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

никол пашинян, в мире, армения, ситуация в нагорном карабахе