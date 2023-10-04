https://ria.ru/20231004/kavkakh-1900543671.html

Тегеран выступил против присутствия НАТО на Южном Кавказе

Тегеран выступил против присутствия НАТО на Южном Кавказе - РИА Новости, 04.10.2023

Тегеран выступил против присутствия НАТО на Южном Кавказе

Иран выступает против присутствия НАТО на Южном Кавказе, поскольку альянс представляет угрозу безопасности стран региона, Тегеран полагает, что так называемый... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T20:22

2023-10-04T20:22

2023-10-04T20:55

в мире

азербайджан

армения

иран

халаф халафов

нато

евразийский экономический союз

армен григорян

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Иран выступает против присутствия НАТО на Южном Кавказе, поскольку альянс представляет угрозу безопасности стран региона, Тегеран полагает, что так называемый Зангезурский коридор может создать подобные риски, заявил президент Исламской республики Эбрахим Раиси в ходе встреч с представителем президента Азербайджана Халафом Халафовым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. "Зангезурский коридор (может стать - ред.) основанием для присутствия НАТО в регионе и угрозой национальной безопасности стран, Исламская республика решительно выступает против этого", - приводятся слова Раиси в заявлении его заместителя по политическим вопросам Мохаммада Джамшиди, которое было опубликовано в Telegram-канале правительства Ирана. Президент в ходе встреч подчеркнул, что Тегеран убежден в способности сторон решить разногласия путем диалога, а также в том, что присутствие иностранных сил в регионе не отвечает интересам ни одной из региональных стран. Ранее в среду встречи и переговоры с помощником президента Азербайджана Халафом Халафовым провели глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, с которым обсуждалась обстановка на Южном Кавказе, и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана генерал Али Акбар Ахмадиан, который отметил необходимость сотрудничества стран для поддержания мира и стабильности путем диалога на региональном уровне. По сообщению агентства Nour News, Ахмадиан подчеркнул, что "действия, вызывающие геополитические изменения в регионе, например, те, которые предлагаются другими в вопросе Зангезурского коридора, не только не помогут странам этого региона, но и, создав почву для вмешательства внерегиональных сил, приведут к новым кризисам в этой стратегической области".Также в этот день глава генштаба Исламской республики Мохаммад Багери заявил, что Иран готов отправить наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу, чтобы обеспечить разрешение конфликта на Южном Кавказе. Баку настаивает на прокладке коридора, который должен связать большую часть территории Азербайджана с его эксклавом, Нахичеванской автономной республикой, через Сюникскую область Армении. В Ереване не согласны с идеей транспортного коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. Использование термина "Зангезурский коридор" президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите ЕАЭС в конце мая в Москве вызвало его перепалку с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Последний в ответ указал, что эта фраза в последние годы служит выражением территориальных претензий к Армении. Пашинян напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, РФ и Азербайджана упоминалось лишь об одном коридоре — Лачинском, связывающем Армению с Нагорным Карабахом. Президент Азербайджана заявил, что никаких территориальных претензий в его словах нет, и использованный им термин принят в международной практике. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

армения

иран

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в мире, азербайджан, армения, иран, халаф халафов, нато, евразийский экономический союз, армен григорян, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе