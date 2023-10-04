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Русский дом в Армении передал переселенцам из Карабаха тонну гумпомощи - РИА Новости, 04.10.2023
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23:12 04.10.2023 (обновлено: 23:17 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/karabakh-1900565326.html
Русский дом в Армении передал переселенцам из Карабаха тонну гумпомощи
Русский дом в Армении передал переселенцам из Карабаха тонну гумпомощи - РИА Новости, 04.10.2023
Русский дом в Армении передал переселенцам из Карабаха тонну гумпомощи
Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) передал переселенцам из Нагорного Карабаха очередную партию гуманитарной помощи, сообщили в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T23:12
2023-10-04T23:17
в мире
нагорный карабах
азербайджан
армения
никол пашинян
ильхам алиев
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) передал переселенцам из Нагорного Карабаха очередную партию гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе представительства. "Команда Русского дома отвезла очередную партию гуманитарного груза в Сюник. В выдаче помощи поучаствовала заместитель руководителя организации Виктория Дерипаско. В приграничные сёла были доставлены около 1000 кг вещей: одеяла, постельное бельё, продукты, бытовая химия, игрушки и средства гигиены для взрослых и детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. В пресс-службе уточнили, что сейчас в регионе начинается период дождей, поэтому тёплые вещи особенно нужны переселенцам из Нагорного Карабаха. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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нагорный карабах
азербайджан
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в мире, нагорный карабах, азербайджан, армения, никол пашинян, ильхам алиев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ситуация в нагорном карабахе
В мире, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Ситуация в Нагорном Карабахе
Русский дом в Армении передал переселенцам из Карабаха тонну гумпомощи

Россотрудничество передало переселенцам из Карабаха тонну гумпомощи

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкБеженцы из Нагорного Карабаха в Горисе
Беженцы из Нагорного Карабаха в Горисе - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
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Беженцы из Нагорного Карабаха в Горисе
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ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Русский дом в Армении (представительство Россотрудничества) передал переселенцам из Нагорного Карабаха очередную партию гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе представительства.
"Команда Русского дома отвезла очередную партию гуманитарного груза в Сюник. В выдаче помощи поучаствовала заместитель руководителя организации Виктория Дерипаско. В приграничные сёла были доставлены около 1000 кг вещей: одеяла, постельное бельё, продукты, бытовая химия, игрушки и средства гигиены для взрослых и детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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В пресс-службе уточнили, что сейчас в регионе начинается период дождей, поэтому тёплые вещи особенно нужны переселенцам из Нагорного Карабаха.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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В миреНагорный КарабахАзербайджанАрменияНикол ПашинянИльхам АлиевФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Ситуация в Нагорном Карабахе
 
 
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