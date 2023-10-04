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Россия окажет содействие вернувшимся в Карабах жителям, заявила Захарова - РИА Новости, 04.10.2023
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14:01 04.10.2023 (обновлено: 14:02 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/karabakh-1900434412.html
Россия окажет содействие вернувшимся в Карабах жителям, заявила Захарова
Россия окажет содействие вернувшимся в Карабах жителям, заявила Захарова - РИА Новости, 04.10.2023
Россия окажет содействие вернувшимся в Карабах жителям, заявила Захарова
Россия окажет содействие процессам по возвращению переселенцев из Нагорного Карабаха, в случае если жители региона примут такое решение, заявила официальный... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:01
2023-10-04T14:02
азербайджан
нагорный карабах
в мире
мария захарова
ильхам алиев
россия
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия окажет содействие процессам по возвращению переселенцев из Нагорного Карабаха, в случае если жители региона примут такое решение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы получаем информацию, что часть жителей Карабаха думают вернуться, они формулируют это - если для этого будут созданы условия и будет обеспечена их безопасность. Если это будет так, мы в контактах с азербайджанской стороной будем оказывать содействие и этим процессам", - сказала Захарова на брифинге в среду. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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азербайджан, нагорный карабах, в мире, мария захарова, ильхам алиев, россия, ситуация в нагорном карабахе
Азербайджан, Нагорный Карабах, В мире, Мария Захарова, Ильхам Алиев, Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе
Россия окажет содействие вернувшимся в Карабах жителям, заявила Захарова

Захарова: РФ окажет содействие вернувшимся в Карабах переселенцам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия окажет содействие процессам по возвращению переселенцев из Нагорного Карабаха, в случае если жители региона примут такое решение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы получаем информацию, что часть жителей Карабаха думают вернуться, они формулируют это - если для этого будут созданы условия и будет обеспечена их безопасность. Если это будет так, мы в контактах с азербайджанской стороной будем оказывать содействие и этим процессам", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
 
АзербайджанНагорный КарабахВ миреМария ЗахароваИльхам АлиевРоссияСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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