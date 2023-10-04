https://ria.ru/20231004/karabakh-1900434412.html

Россия окажет содействие вернувшимся в Карабах жителям, заявила Захарова

Россия окажет содействие вернувшимся в Карабах жителям, заявила Захарова - РИА Новости, 04.10.2023

Россия окажет содействие вернувшимся в Карабах жителям, заявила Захарова

Россия окажет содействие процессам по возвращению переселенцев из Нагорного Карабаха, в случае если жители региона примут такое решение, заявила официальный... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:01

2023-10-04T14:01

2023-10-04T14:02

азербайджан

нагорный карабах

в мире

мария захарова

ильхам алиев

россия

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия окажет содействие процессам по возвращению переселенцев из Нагорного Карабаха, в случае если жители региона примут такое решение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы получаем информацию, что часть жителей Карабаха думают вернуться, они формулируют это - если для этого будут созданы условия и будет обеспечена их безопасность. Если это будет так, мы в контактах с азербайджанской стороной будем оказывать содействие и этим процессам", - сказала Захарова на брифинге в среду. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

нагорный карабах

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азербайджан, нагорный карабах, в мире, мария захарова, ильхам алиев, россия, ситуация в нагорном карабахе