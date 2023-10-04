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На Сахалине женщина 80 лет живет с иглой в мозге - РИА Новости, 04.10.2023
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14:27 04.10.2023 (обновлено: 15:52 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/igla-1900441208.html
На Сахалине женщина 80 лет живет с иглой в мозге
На Сахалине женщина 80 лет живет с иглой в мозге - РИА Новости, 04.10.2023
На Сахалине женщина 80 лет живет с иглой в мозге
Врачи обнаружили трехсантиметровую иглу в голове 80-летней жительницы Сахалина, сообщил в Telegram-канале региональный Минздрав. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:27
2023-10-04T15:52
здоровье - общество
сахалин
сахалинская область
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. Врачи обнаружили трехсантиметровую иглу в голове 80-летней жительницы Сахалина, сообщил в Telegram-канале региональный Минздрав.&quot;Женщина живет с инородным телом с рождения. &lt;...&gt; Игла проникла в левую теменную долю, но &lt;...&gt; девочка выжила. Более того, впоследствии ее никогда не мучили головные боли&quot;, — говорится в публикации.В ведомстве пояснили, что иглу увидели на снимках компьютерной томографии. Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает, за ней наблюдает лечащий врач.Операцию решили не делать, так как это может только ухудшить состояние пациентки.
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сахалин
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здоровье - общество, сахалин, сахалинская область
Здоровье - Общество, Сахалин, Сахалинская область
На Сахалине женщина 80 лет живет с иглой в мозге

Минздрав Сахалина: КТ выявила трехсантиметровую иглу в мозге у 80-летней женщины

© Фото : пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской областиИнородное тело на снимке головного мозга 80-летней пациентки на Сахалине
Инородное тело на снимке головного мозга 80-летней пациентки на Сахалине - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области
Инородное тело на снимке головного мозга 80-летней пациентки на Сахалине
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. Врачи обнаружили трехсантиметровую иглу в голове 80-летней жительницы Сахалина, сообщил в Telegram-канале региональный Минздрав.
«

"Женщина живет с инородным телом с рождения. <...> Игла проникла в левую теменную долю, но <...> девочка выжила. Более того, впоследствии ее никогда не мучили головные боли", — говорится в публикации.

В ведомстве пояснили, что иглу увидели на снимках компьютерной томографии.
Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает, за ней наблюдает лечащий врач.
Операцию решили не делать, так как это может только ухудшить состояние пациентки.
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Здоровье - ОбществоСахалинСахалинская область
 
 
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