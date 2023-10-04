https://ria.ru/20231004/igla-1900441208.html

На Сахалине женщина 80 лет живет с иглой в мозге

На Сахалине женщина 80 лет живет с иглой в мозге - РИА Новости, 04.10.2023

На Сахалине женщина 80 лет живет с иглой в мозге

Врачи обнаружили трехсантиметровую иглу в голове 80-летней жительницы Сахалина, сообщил в Telegram-канале региональный Минздрав. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:27

2023-10-04T14:27

2023-10-04T15:52

здоровье - общество

сахалин

сахалинская область

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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. Врачи обнаружили трехсантиметровую иглу в голове 80-летней жительницы Сахалина, сообщил в Telegram-канале региональный Минздрав."Женщина живет с инородным телом с рождения. <...> Игла проникла в левую теменную долю, но <...> девочка выжила. Более того, впоследствии ее никогда не мучили головные боли", — говорится в публикации.В ведомстве пояснили, что иглу увидели на снимках компьютерной томографии. Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает, за ней наблюдает лечащий врач.Операцию решили не делать, так как это может только ухудшить состояние пациентки.

https://ria.ru/20230926/gvozd-1898770147.html

сахалин

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, сахалин, сахалинская область