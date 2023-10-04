https://ria.ru/20231004/armeniya-1900567032.html
Армянская церковь призвала власти страны положить конец авантюрам
Армянская церковь призвала власти страны положить конец авантюрам - РИА Новости, 04.10.2023
Армянская церковь призвала власти страны положить конец авантюрам
Армянская апостольская церковь (ААЦ) по итогам епископского собрания распространила заявление, в котором призвала власти Армении положить конец авантюрам,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T23:38
2023-10-04T23:38
2023-10-04T23:38
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ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) по итогам епископского собрания распространила заявление, в котором призвала власти Армении положить конец авантюрам, проявить мудрость во внешней политике, особенно в отношениях с союзниками. В заявлении, распространенном пресс-канцелярией духовного центра ААЦ – Первопрестольного Св. Эчмиадзина, в частности, говорится о тяжелой ситуации, сложившейся в результате исхода армян из Карабаха. Последние события обрушились на армянский народ новой болью и тяжелым чувством тревоги, заявили в ААЦ, возложив ответственность за них на Баку. Там же выразили разочарование непропорциональной реакцией международного сообщества. "Помимо нынешних тяжелых испытаний большую тревогу вызывает политика, проводимая властями Армении, которая создает новые экзистенциальные угрозы для нашего народа в условиях крайне опасных геополитических процессов. Мы призываем власти Республики Армения со всей серьезностью и ответственностью оценить опасности, грозящие нашему народу, положить конец авантюрам, проявить бдительность и мудрость в рамках внешней политики, особенно в отношениях с государствами-союзными", - говорится в заявлении. В документе указывается, что Армения и армянский народ "не могут быть объектом опасных экспериментов какой-либо политической силы". В ААЦ призвали паству продолжать оказывать помощь карабахским армянам, не поддаваться деструктивной пропаганде, подрывающей солидарность и служащей интересам антинациональных групп, в частности, избегать "позорной терминологии, порождающей антагонизм" между переехавшими в Армению из Карабаха соотечественниками и жителями Армении. "Армянский народ един со своей идентичностью, своим прошлым и своим видением. Антинациональные идеи и течения, противостоящие нашей идентичности и существованию, должны быть вытеснены из нашей национальной жизни", - говорится в заявлении. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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армения, азербайджан, баку, ильхам алиев, в мире
Религия, Армения, Азербайджан, Баку, Ильхам Алиев, В мире
Армянская церковь призвала власти страны положить конец авантюрам
ААЦ по итогам епископского собрания призвала власти Армении прекратить авантюры
ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости.
Армянская апостольская церковь (ААЦ) по итогам епископского собрания распространила заявление
, в котором призвала власти Армении положить конец авантюрам, проявить мудрость во внешней политике, особенно в отношениях с союзниками.
В заявлении, распространенном пресс-канцелярией духовного центра ААЦ – Первопрестольного Св. Эчмиадзина, в частности, говорится о тяжелой ситуации, сложившейся в результате исхода армян из Карабаха.
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Последние события обрушились на армянский народ новой болью и тяжелым чувством тревоги, заявили в ААЦ, возложив ответственность за них на Баку
. Там же выразили разочарование непропорциональной реакцией международного сообщества.
"Помимо нынешних тяжелых испытаний большую тревогу вызывает политика, проводимая властями Армении, которая создает новые экзистенциальные угрозы для нашего народа в условиях крайне опасных геополитических процессов. Мы призываем власти Республики Армения со всей серьезностью и ответственностью оценить опасности, грозящие нашему народу, положить конец авантюрам, проявить бдительность и мудрость в рамках внешней политики, особенно в отношениях с государствами-союзными", - говорится в заявлении.
В документе указывается, что Армения и армянский народ "не могут быть объектом опасных экспериментов какой-либо политической силы".
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В ААЦ призвали паству продолжать оказывать помощь карабахским армянам, не поддаваться деструктивной пропаганде, подрывающей солидарность и служащей интересам антинациональных групп, в частности, избегать "позорной терминологии, порождающей антагонизм" между переехавшими в Армению из Карабаха соотечественниками и жителями Армении.
"Армянский народ един со своей идентичностью, своим прошлым и своим видением. Антинациональные идеи и течения, противостоящие нашей идентичности и существованию, должны быть вытеснены из нашей национальной жизни", - говорится в заявлении.
Азербайджан
19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване
охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев
заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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