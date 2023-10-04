МИД России обвинил Европу в предательстве Армении
Захарова заявила, что не Россия, а Евросоюз предал Армению в вопросе Карабаха
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ситуация в Нагорном Карабахе подтвердила, что Европейский союз предал Армению, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
"Европейские наблюдатели заняли подлейшую позицию. Сначала они занимались увещеванием Армении и обещаниями и просто заманили официальный Ереван в очередную ловушку, а потом стали молчаливыми свидетелями того, как развивалась ситуация", — сказала она.
Брюссель молча смотрел, как российские миротворцы помогали выезжающим в Армению жителям Нагорного Карабаха и привозили в регион гуманитарную помощь, продолжила Захарова.
"Ну как молча, естественно, подзуживая и рассказывая гражданам Армении небылицы относительно того, что их якобы Россия предала. Нет, это не Россия предала. Россия всегда была рядом, всегда останавливала кровопролитие в этом регионе и всегда помогала финансово, экономически и гуманитарно", - подчеркнула представитель МИД.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
Отказаться от выполнения договоренностей, установленных при посредничестве Москвы, посоветовал Еревану именно Европейский союз.
"Это Европейский союз предал армян", — заключила Захарова.
В Карабахе с 2020 года в соответствии с трехсторонним соглашением Армении, Азербайджана и России находится российский миротворческий контингент.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в регионе военную операцию, одной из заявленных целей которой был роспуск всех органов управления и учреждений непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, одним из условий перемирия было, в частности, разоружение армянских формирований. В Ереване настаивали, что никаких подразделений, связанных с Арменией, в регионе нет.
Состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.