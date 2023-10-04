https://ria.ru/20231004/armeniya-1900412879.html

МИД России обвинил Европу в предательстве Армении

МИД России обвинил Европу в предательстве Армении - РИА Новости, 04.10.2023

МИД России обвинил Европу в предательстве Армении

Ситуация в Нагорном Карабахе подтвердила, что Европейский союз предал Армению, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:05

2023-10-04T13:05

2023-10-04T16:30

в мире

армения

нагорный карабах

россия

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ситуация в Нагорном Карабахе подтвердила, что Европейский союз предал Армению, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. "Европейские наблюдатели заняли подлейшую позицию. Сначала они занимались увещеванием Армении и обещаниями и просто заманили официальный Ереван в очередную ловушку, а потом стали молчаливыми свидетелями того, как развивалась ситуация", — сказала она. Брюссель молча смотрел, как российские миротворцы помогали выезжающим в Армению жителям Нагорного Карабаха и привозили в регион гуманитарную помощь, продолжила Захарова."Ну как молча, естественно, подзуживая и рассказывая гражданам Армении небылицы относительно того, что их якобы Россия предала. Нет, это не Россия предала. Россия всегда была рядом, всегда останавливала кровопролитие в этом регионе и всегда помогала финансово, экономически и гуманитарно", - подчеркнула представитель МИД. Отказаться от выполнения договоренностей, установленных при посредничестве Москвы, посоветовал Еревану именно Европейский союз."Это Европейский союз предал армян", — заключила Захарова. В Карабахе с 2020 года в соответствии с трехсторонним соглашением Армении, Азербайджана и России находится российский миротворческий контингент.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в регионе военную операцию, одной из заявленных целей которой был роспуск всех органов управления и учреждений непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, одним из условий перемирия было, в частности, разоружение армянских формирований. В Ереване настаивали, что никаких подразделений, связанных с Арменией, в регионе нет.Состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231004/armeniya-1900383644.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

армения

нагорный карабах

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, нагорный карабах, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в нагорном карабахе