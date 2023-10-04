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МИД России обвинил Европу в предательстве Армении - РИА Новости, 04.10.2023
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13:05 04.10.2023 (обновлено: 16:30 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/armeniya-1900412879.html
МИД России обвинил Европу в предательстве Армении
МИД России обвинил Европу в предательстве Армении - РИА Новости, 04.10.2023
МИД России обвинил Европу в предательстве Армении
Ситуация в Нагорном Карабахе подтвердила, что Европейский союз предал Армению, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:05
2023-10-04T16:30
в мире
армения
нагорный карабах
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ситуация в Нагорном Карабахе подтвердила, что Европейский союз предал Армению, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. "Европейские наблюдатели заняли подлейшую позицию. Сначала они занимались увещеванием Армении и обещаниями и просто заманили официальный Ереван в очередную ловушку, а потом стали молчаливыми свидетелями того, как развивалась ситуация", — сказала она. Брюссель молча смотрел, как российские миротворцы помогали выезжающим в Армению жителям Нагорного Карабаха и привозили в регион гуманитарную помощь, продолжила Захарова."Ну как молча, естественно, подзуживая и рассказывая гражданам Армении небылицы относительно того, что их якобы Россия предала. Нет, это не Россия предала. Россия всегда была рядом, всегда останавливала кровопролитие в этом регионе и всегда помогала финансово, экономически и гуманитарно", - подчеркнула представитель МИД. Отказаться от выполнения договоренностей, установленных при посредничестве Москвы, посоветовал Еревану именно Европейский союз."Это Европейский союз предал армян", — заключила Захарова. В Карабахе с 2020 года в соответствии с трехсторонним соглашением Армении, Азербайджана и России находится российский миротворческий контингент.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в регионе военную операцию, одной из заявленных целей которой был роспуск всех органов управления и учреждений непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, одним из условий перемирия было, в частности, разоружение армянских формирований. В Ереване настаивали, что никаких подразделений, связанных с Арменией, в регионе нет.Состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231004/armeniya-1900383644.html
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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в мире, армения, нагорный карабах, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Нагорный Карабах, Россия, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Ситуация в Нагорном Карабахе
МИД России обвинил Европу в предательстве Армении

Захарова заявила, что не Россия, а Евросоюз предал Армению в вопросе Карабаха

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ситуация в Нагорном Карабахе подтвердила, что Европейский союз предал Армению, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
"Европейские наблюдатели заняли подлейшую позицию. Сначала они занимались увещеванием Армении и обещаниями и просто заманили официальный Ереван в очередную ловушку, а потом стали молчаливыми свидетелями того, как развивалась ситуация", — сказала она.
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Брюссель молча смотрел, как российские миротворцы помогали выезжающим в Армению жителям Нагорного Карабаха и привозили в регион гуманитарную помощь, продолжила Захарова.
"Ну как молча, естественно, подзуживая и рассказывая гражданам Армении небылицы относительно того, что их якобы Россия предала. Нет, это не Россия предала. Россия всегда была рядом, всегда останавливала кровопролитие в этом регионе и всегда помогала финансово, экономически и гуманитарно", - подчеркнула представитель МИД.

Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.

Отказаться от выполнения договоренностей, установленных при посредничестве Москвы, посоветовал Еревану именно Европейский союз.
"Это Европейский союз предал армян", — заключила Захарова.
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В Карабахе с 2020 года в соответствии с трехсторонним соглашением Армении, Азербайджана и России находится российский миротворческий контингент.
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Состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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В миреАрменияНагорный КарабахРоссияЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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