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Источник: петербургский сотрудник ГИБДД брал взятки поездками на такси - РИА Новости, 03.10.2023
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14:02 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/vzyatki-1900168175.html
Источник: петербургский сотрудник ГИБДД брал взятки поездками на такси
Источник: петербургский сотрудник ГИБДД брал взятки поездками на такси - РИА Новости, 03.10.2023
Источник: петербургский сотрудник ГИБДД брал взятки поездками на такси
Сотрудник ГИБДД в Санкт-Петербурге уличен в том, что пользовался услугами такси от двух таксопарков при условии, что их водителей не будут штрафовать за... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:02
2023-10-03T14:02
происшествия
санкт-петербург
россия
гибдд мвд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Сотрудник ГИБДД в Санкт-Петербурге уличен в том, что пользовался услугами такси от двух таксопарков при условии, что их водителей не будут штрафовать за нарушение правил дорожного движения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Управлением собственной безопасности ГУМВД выявлена противоправная деятельность сотрудника районной полиции… Было установлено, что начальник отдела ГИБДД Московского района регулярно пользуется услугами такси, предоставляемыми ему двумя организациями, взамен на непривлечение к административной ответственности водителей данных организаций", - сказал собеседник агентства. По его словам, во вторник этот сотрудник задержан оперативниками управления собственной безопасности регионального главка МВД РФ и доставлен в следственные органы "для проведения процессуальных действий". Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки. Официальным комментарием ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о ходе расследования РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, санкт-петербург, россия, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Источник: петербургский сотрудник ГИБДД брал взятки поездками на такси

В Петербурге сотрудника ГИБДД уличили во взятках бесплатными поездками на такси

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД во время работы в Санкт-Петербурге
Сотрудник ГИБДД во время работы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сотрудник ГИБДД во время работы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Сотрудник ГИБДД в Санкт-Петербурге уличен в том, что пользовался услугами такси от двух таксопарков при условии, что их водителей не будут штрафовать за нарушение правил дорожного движения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Управлением собственной безопасности ГУМВД выявлена противоправная деятельность сотрудника районной полиции… Было установлено, что начальник отдела ГИБДД Московского района регулярно пользуется услугами такси, предоставляемыми ему двумя организациями, взамен на непривлечение к административной ответственности водителей данных организаций", - сказал собеседник агентства.
По его словам, во вторник этот сотрудник задержан оперативниками управления собственной безопасности регионального главка МВД РФ и доставлен в следственные органы "для проведения процессуальных действий". Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки.
Официальным комментарием ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о ходе расследования РИА Новости пока не располагает.
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