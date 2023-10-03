https://ria.ru/20231003/vzyatki-1900168175.html

Источник: петербургский сотрудник ГИБДД брал взятки поездками на такси

Источник: петербургский сотрудник ГИБДД брал взятки поездками на такси - РИА Новости, 03.10.2023

Источник: петербургский сотрудник ГИБДД брал взятки поездками на такси

Сотрудник ГИБДД в Санкт-Петербурге уличен в том, что пользовался услугами такси от двух таксопарков при условии, что их водителей не будут штрафовать за... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:02

2023-10-03T14:02

2023-10-03T14:02

происшествия

санкт-петербург

россия

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Сотрудник ГИБДД в Санкт-Петербурге уличен в том, что пользовался услугами такси от двух таксопарков при условии, что их водителей не будут штрафовать за нарушение правил дорожного движения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Управлением собственной безопасности ГУМВД выявлена противоправная деятельность сотрудника районной полиции… Было установлено, что начальник отдела ГИБДД Московского района регулярно пользуется услугами такси, предоставляемыми ему двумя организациями, взамен на непривлечение к административной ответственности водителей данных организаций", - сказал собеседник агентства. По его словам, во вторник этот сотрудник задержан оперативниками управления собственной безопасности регионального главка МВД РФ и доставлен в следственные органы "для проведения процессуальных действий". Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки. Официальным комментарием ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о ходе расследования РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230420/afera-1866651204.html

санкт-петербург

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)