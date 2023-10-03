https://ria.ru/20231003/ukraina-1900237535.html

Байден обсудил по телефону с союзниками продолжение помощи Украине

Байден обсудил по телефону с союзниками продолжение помощи Украине - РИА Новости, 03.10.2023

Байден обсудил по телефону с союзниками продолжение помощи Украине

Президент США Джо Байден обсудил по телефону с зарубежными коллегами продолжение помощи Украине, сообщил Белый дом. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T18:05

2023-10-03T18:05

2023-10-03T18:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

джо байден

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1881000936_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7db5f4088413b5334160f0e2720df3c.jpg

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил по телефону с зарубежными коллегами продолжение помощи Украине, сообщил Белый дом. Звонок состоялся после того, как конгресс США утвердил 45-дневный бюджет, не включив туда ассигнований на поддержку украинцев. "Президент Байден провел звонок с союзниками и партнерами сегодня утром, чтобы скоординировать нашу продолжающуюся поддержку Украины", - сказано в сообщении, которое было распространено через журналистский пул Белого дома. В разговоре приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Иоханнис, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, глава МИД Франции Катрин Колонна. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, джо байден, ситуация в днр и лнр