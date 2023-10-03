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Байден обсудил по телефону с союзниками продолжение помощи Украине - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:05 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900237535.html
Байден обсудил по телефону с союзниками продолжение помощи Украине
Байден обсудил по телефону с союзниками продолжение помощи Украине - РИА Новости, 03.10.2023
Байден обсудил по телефону с союзниками продолжение помощи Украине
Президент США Джо Байден обсудил по телефону с зарубежными коллегами продолжение помощи Украине, сообщил Белый дом. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T18:05
2023-10-03T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил по телефону с зарубежными коллегами продолжение помощи Украине, сообщил Белый дом. Звонок состоялся после того, как конгресс США утвердил 45-дневный бюджет, не включив туда ассигнований на поддержку украинцев. "Президент Байден провел звонок с союзниками и партнерами сегодня утром, чтобы скоординировать нашу продолжающуюся поддержку Украины", - сказано в сообщении, которое было распространено через журналистский пул Белого дома. В разговоре приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Иоханнис, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, глава МИД Франции Катрин Колонна. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, джо байден, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Ситуация в ДНР и ЛНР
Байден обсудил по телефону с союзниками продолжение помощи Украине

Белый дом сообщил о телефонных разговорах Байдена с союзниками об Украине

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил по телефону с зарубежными коллегами продолжение помощи Украине, сообщил Белый дом.
Звонок состоялся после того, как конгресс США утвердил 45-дневный бюджет, не включив туда ассигнований на поддержку украинцев.
"Президент Байден провел звонок с союзниками и партнерами сегодня утром, чтобы скоординировать нашу продолжающуюся поддержку Украины", - сказано в сообщении, которое было распространено через журналистский пул Белого дома. В разговоре приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Иоханнис, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, глава МИД Франции Катрин Колонна.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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