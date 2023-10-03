https://ria.ru/20231003/stantsiya-1900205598.html

Россия предложила трем странам войти в проект новой космической станции

Россия предложила трем странам войти в проект новой космической станции - РИА Новости, 03.10.2023

Россия предложила трем странам войти в проект новой космической станции

"Роскосмос" предложил космическим агентствам Бразилии, Турции и ЮАР участвовать в работе Российской орбитальной станции, делегации этих стран выразили интерес,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:26

2023-10-03T16:26

2023-10-03T17:44

бразилия

турция

юар

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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БАКУ, 3 окт — РИА Новости. "Роскосмос" предложил космическим агентствам Бразилии, Турции и ЮАР участвовать в работе Российской орбитальной станции, делегации этих стран выразили интерес, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. "Неподдельный интерес у коллег из Турции, Бразилии, ЮАР. В основном мы хорошо контактируем со странами, входящими в страны БРИКС", — сказал он журналистам.По его словам, коллегам рассказали о планах по развитию российской орбитальной станции (РОС) и продолжению пилотируемой программы.Как заявил Борисов накануне на Международном астронавтическом конгрессе в Баку, иностранные партнеры смогут проводить на РОС свои научные эксперименты — например, разрабатывать новые материалы. В целом станция рассматривается как "постоянно действующая лаборатория по отработке космических технологий".В апреле "Роскосмос" проинформировал партнеров о продлении участия России в проекте МКС до 2028 года. А 30 июня Борисов констатировал, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030-го.По словам главы "Роскосмоса", выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом развертывания новой Российской орбитальной станции (РОС). Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032-м.Десятого апреля первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщал, что строительство РОС предварительно оценивается более чем в 600 миллиардов рублей. По его словам, точная сумма станет известна по итогам подготовки эскизного проекта.

https://ria.ru/20230614/orbita-1878029511.html

бразилия

турция

юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

бразилия, турция, юар, юрий борисов (роскосмос), роскосмос