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Россия предложила трем странам войти в проект новой космической станции - РИА Новости, 03.10.2023
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16:26 03.10.2023 (обновлено: 17:44 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/stantsiya-1900205598.html
Россия предложила трем странам войти в проект новой космической станции
Россия предложила трем странам войти в проект новой космической станции - РИА Новости, 03.10.2023
Россия предложила трем странам войти в проект новой космической станции
"Роскосмос" предложил космическим агентствам Бразилии, Турции и ЮАР участвовать в работе Российской орбитальной станции, делегации этих стран выразили интерес,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:26
2023-10-03T17:44
бразилия
турция
юар
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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БАКУ, 3 окт — РИА Новости. "Роскосмос" предложил космическим агентствам Бразилии, Турции и ЮАР участвовать в работе Российской орбитальной станции, делегации этих стран выразили интерес, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. "Неподдельный интерес у коллег из Турции, Бразилии, ЮАР. В основном мы хорошо контактируем со странами, входящими в страны БРИКС", — сказал он журналистам.По его словам, коллегам рассказали о планах по развитию российской орбитальной станции (РОС) и продолжению пилотируемой программы.Как заявил Борисов накануне на Международном астронавтическом конгрессе в Баку, иностранные партнеры смогут проводить на РОС свои научные эксперименты — например, разрабатывать новые материалы. В целом станция рассматривается как "постоянно действующая лаборатория по отработке космических технологий".В апреле "Роскосмос" проинформировал партнеров о продлении участия России в проекте МКС до 2028 года. А 30 июня Борисов констатировал, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030-го.По словам главы "Роскосмоса", выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом развертывания новой Российской орбитальной станции (РОС). Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032-м.Десятого апреля первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщал, что строительство РОС предварительно оценивается более чем в 600 миллиардов рублей. По его словам, точная сумма станет известна по итогам подготовки эскизного проекта.
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бразилия, турция, юар, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Бразилия, Турция, ЮАР, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Россия предложила трем странам войти в проект новой космической станции

Россия предложила Бразилии, Турции, ЮАР войти в проект новой космической станции

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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Символика "Роскосмоса". Архивное фото
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БАКУ, 3 окт — РИА Новости. "Роскосмос" предложил космическим агентствам Бразилии, Турции и ЮАР участвовать в работе Российской орбитальной станции, делегации этих стран выразили интерес, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.
"Неподдельный интерес у коллег из Турции, Бразилии, ЮАР. В основном мы хорошо контактируем со странами, входящими в страны БРИКС", — сказал он журналистам.
По его словам, коллегам рассказали о планах по развитию российской орбитальной станции (РОС) и продолжению пилотируемой программы.
Как заявил Борисов накануне на Международном астронавтическом конгрессе в Баку, иностранные партнеры смогут проводить на РОС свои научные эксперименты — например, разрабатывать новые материалы. В целом станция рассматривается как "постоянно действующая лаборатория по отработке космических технологий".
В апреле "Роскосмос" проинформировал партнеров о продлении участия России в проекте МКС до 2028 года. А 30 июня Борисов констатировал, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030-го.
По словам главы "Роскосмоса", выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом развертывания новой Российской орбитальной станции (РОС). Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032-м.
Десятого апреля первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщал, что строительство РОС предварительно оценивается более чем в 600 миллиардов рублей. По его словам, точная сумма станет известна по итогам подготовки эскизного проекта.
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