https://ria.ru/20231003/shmelev-1900083848.html

Писатель назвал произведение, которое стоит внести в школьную программу

Писатель назвал произведение, которое стоит внести в школьную программу - РИА Новости, 03.10.2023

Писатель назвал произведение, которое стоит внести в школьную программу

Отрывок из произведения "Лето Господне" Ивана Шмелева стоит ввести в школьную программу 8-9 классов, чтобы показать жизнь православной дореволюционной России,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T04:12

2023-10-03T04:12

2023-10-03T04:37

культура

россия

москва

федор достоевский

русская православная церковь

московский педагогический государственный университет

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Отрывок из произведения "Лето Господне" Ивана Шмелева стоит ввести в школьную программу 8-9 классов, чтобы показать жизнь православной дореволюционной России, заявил РИА Новости лауреат Патриаршей литературной премии писатель Владимир Малягин. Литературные чтения, приуроченные к 150-летию писателя, публициста и православного мыслителя Ивана Шмелева, пройдут во вторник в Москве в Издательском совете РПЦ. "Отрывок из "Лета Господня" Шмелева, я считаю, можно включить в школьную образовательную программу 8-9 класса. Не обязательно делать на нем большой акцент, но ведь мы должны показать детям литературное многоцветие, чтобы они познакомились и с жизнью православной дореволюционной России", - сказал Малягин. По словам писателя, Шмелев "был вычеркнут из советской действительности" и по-прежнему остается недооценен. "Между тем, один из его главных рассказов, "Человек из ресторана", по драматизму и состраданию к человеку – на уровне Федора Достоевского. Творчество Шмелева - это реконструкция "той" дореволюционной жизни, прежде всего в ее духовном измерении. И если (среди авторов русской эмиграции – ред.) Иван Ильин был в философской сфере, то Иван Шмелев – это русская культура, литература, русская жизнь", – заключил собеседник агентства. Как рассказали ранее РИА Новости в Издательском совете, "Шмелевские чтения" – мероприятие для школьников, студенчества "и всех интересующихся творчеством Шмелева". На них приглашены студенты Литинститута и МПГУ, филологи и писатели, а также члены жюри детского литературного конкурса имени Ивана Шмелева "Лето Господне", который ежегодно проводит Издательский совет. Ранее на сайте РПЦ было указано, что гостей вечера кроме прочего ожидает "чаепитие "по-шмелевски" и музыкальные сюрпризы".

https://ria.ru/20230812/knigi-1889694958.html

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россия, москва, федор достоевский, русская православная церковь, московский педагогический государственный университет