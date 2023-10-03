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Писатель назвал произведение, которое стоит внести в школьную программу - РИА Новости, 03.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:12 03.10.2023 (обновлено: 04:37 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/shmelev-1900083848.html
Писатель назвал произведение, которое стоит внести в школьную программу
Писатель назвал произведение, которое стоит внести в школьную программу - РИА Новости, 03.10.2023
Писатель назвал произведение, которое стоит внести в школьную программу
Отрывок из произведения "Лето Господне" Ивана Шмелева стоит ввести в школьную программу 8-9 классов, чтобы показать жизнь православной дореволюционной России,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T04:12
2023-10-03T04:37
культура
россия
москва
федор достоевский
русская православная церковь
московский педагогический государственный университет
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Отрывок из произведения "Лето Господне" Ивана Шмелева стоит ввести в школьную программу 8-9 классов, чтобы показать жизнь православной дореволюционной России, заявил РИА Новости лауреат Патриаршей литературной премии писатель Владимир Малягин. Литературные чтения, приуроченные к 150-летию писателя, публициста и православного мыслителя Ивана Шмелева, пройдут во вторник в Москве в Издательском совете РПЦ. "Отрывок из "Лета Господня" Шмелева, я считаю, можно включить в школьную образовательную программу 8-9 класса. Не обязательно делать на нем большой акцент, но ведь мы должны показать детям литературное многоцветие, чтобы они познакомились и с жизнью православной дореволюционной России", - сказал Малягин. По словам писателя, Шмелев "был вычеркнут из советской действительности" и по-прежнему остается недооценен. "Между тем, один из его главных рассказов, "Человек из ресторана", по драматизму и состраданию к человеку – на уровне Федора Достоевского. Творчество Шмелева - это реконструкция "той" дореволюционной жизни, прежде всего в ее духовном измерении. И если (среди авторов русской эмиграции – ред.) Иван Ильин был в философской сфере, то Иван Шмелев – это русская культура, литература, русская жизнь", – заключил собеседник агентства. Как рассказали ранее РИА Новости в Издательском совете, "Шмелевские чтения" – мероприятие для школьников, студенчества "и всех интересующихся творчеством Шмелева". На них приглашены студенты Литинститута и МПГУ, филологи и писатели, а также члены жюри детского литературного конкурса имени Ивана Шмелева "Лето Господне", который ежегодно проводит Издательский совет. Ранее на сайте РПЦ было указано, что гостей вечера кроме прочего ожидает "чаепитие "по-шмелевски" и музыкальные сюрпризы".
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россия, москва, федор достоевский, русская православная церковь, московский педагогический государственный университет
Культура, Россия, Москва, Федор Достоевский, Русская православная церковь, Московский педагогический государственный университет
Писатель назвал произведение, которое стоит внести в школьную программу

Писатель Малягин: в школьную программу стоит добавить отрывок из "Лета Господне"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУченица в классе
Ученица в классе - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Отрывок из произведения "Лето Господне" Ивана Шмелева стоит ввести в школьную программу 8-9 классов, чтобы показать жизнь православной дореволюционной России, заявил РИА Новости лауреат Патриаршей литературной премии писатель Владимир Малягин.
Литературные чтения, приуроченные к 150-летию писателя, публициста и православного мыслителя Ивана Шмелева, пройдут во вторник в Москве в Издательском совете РПЦ.
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"Отрывок из "Лета Господня" Шмелева, я считаю, можно включить в школьную образовательную программу 8-9 класса. Не обязательно делать на нем большой акцент, но ведь мы должны показать детям литературное многоцветие, чтобы они познакомились и с жизнью православной дореволюционной России", - сказал Малягин.
По словам писателя, Шмелев "был вычеркнут из советской действительности" и по-прежнему остается недооценен. "Между тем, один из его главных рассказов, "Человек из ресторана", по драматизму и состраданию к человеку – на уровне Федора Достоевского. Творчество Шмелева - это реконструкция "той" дореволюционной жизни, прежде всего в ее духовном измерении. И если (среди авторов русской эмиграции – ред.) Иван Ильин был в философской сфере, то Иван Шмелев – это русская культура, литература, русская жизнь", – заключил собеседник агентства.
Как рассказали ранее РИА Новости в Издательском совете, "Шмелевские чтения" – мероприятие для школьников, студенчества "и всех интересующихся творчеством Шмелева". На них приглашены студенты Литинститута и МПГУ, филологи и писатели, а также члены жюри детского литературного конкурса имени Ивана Шмелева "Лето Господне", который ежегодно проводит Издательский совет. Ранее на сайте РПЦ было указано, что гостей вечера кроме прочего ожидает "чаепитие "по-шмелевски" и музыкальные сюрпризы".
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