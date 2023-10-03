https://ria.ru/20231003/mirotvortsy-1900134200.html
Шойгу отметил работу российских миротворцев в Карабахе
Шойгу отметил работу российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 03.10.2023
Шойгу отметил работу российских миротворцев в Карабахе
При участии российских миротворцев из Нагорного Карабаха в Армению эвакуированы более 98 тысяч мирных жителей, в том числе около 32 тысяч детей, заявил министр... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:13
2023-10-03T12:13
2023-10-03T12:13
россия
армения
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
сергей шойгу
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. При участии российских миротворцев из Нагорного Карабаха в Армению эвакуированы более 98 тысяч мирных жителей, в том числе около 32 тысяч детей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ, Шойгу, в частности, сообщил о ситуации вокруг Нагорного Карабаха. "В условиях обострения конфликта российский миротворческий контингент продолжал выполнять возложенные на него задачи", - сказал министр. Чтобы не допустить гибели людей, было решено эвакуировать и разместить гражданских лиц на наблюдательных постах и в базовом лагере, отметил Шойгу. При посредничестве российских миротворцев враждующим сторонам удалось договориться о полном прекращении огня, добавил министр. "Из Нагорного Карабаха на территорию Армении организована эвакуация более 98 тысяч мирных жителей, в том числе около 32 тысяч детей. По Агдамскому и Лачинскому маршрутам обеспечена доставка почти трехсот тонн гуманитарных грузов", - сказал Шойгу. Российские военнослужащие участвовали в тушении пожара на складе топлива в Степанакерте, отметил он. "Силами миротворцев пострадавшим и нуждающимся оказана всесторонняя медицинская помощь. Развернуты блочный модульный городок с современным оборудованием, автоперевязочная с возможностью хирургической помощи, а также операционный модуль с палатой интенсивной терапии. В состав специального медицинского отряда входят опытные врачи различных специальностей", - сказал Шойгу. "Благодарю наших ребят – российских миротворцев за самоотверженные и профессиональные действия, которые помогли избежать большего числа жертв", - добавил министр.
https://ria.ru/20230928/karabakh-1899186493.html
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россия, армения, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, сергей шойгу
Россия, Армения, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе, Сергей Шойгу
Шойгу отметил работу российских миротворцев в Карабахе
Шойгу: миротворцы помогли вывезти из Карабаха в Армению более 98 тысяч человек
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. При участии российских миротворцев из Нагорного Карабаха в Армению эвакуированы более 98 тысяч мирных жителей, в том числе около 32 тысяч детей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ, Шойгу, в частности, сообщил о ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
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"В условиях обострения конфликта российский миротворческий контингент продолжал выполнять возложенные на него задачи", - сказал министр. Чтобы не допустить гибели людей, было решено эвакуировать и разместить гражданских лиц на наблюдательных постах и в базовом лагере, отметил Шойгу. При посредничестве российских миротворцев враждующим сторонам удалось договориться о полном прекращении огня, добавил министр.
"Из Нагорного Карабаха на территорию Армении организована эвакуация более 98 тысяч мирных жителей, в том числе около 32 тысяч детей. По Агдамскому и Лачинскому маршрутам обеспечена доставка почти трехсот тонн гуманитарных грузов", - сказал Шойгу.
Российские военнослужащие участвовали в тушении пожара на складе топлива в Степанакерте
, отметил он.
"Силами миротворцев пострадавшим и нуждающимся оказана всесторонняя медицинская помощь. Развернуты блочный модульный городок с современным оборудованием, автоперевязочная с возможностью хирургической помощи, а также операционный модуль с палатой интенсивной терапии. В состав специального медицинского отряда входят опытные врачи различных специальностей", - сказал Шойгу.
"Благодарю наших ребят – российских миротворцев за самоотверженные и профессиональные действия, которые помогли избежать большего числа жертв", - добавил министр.
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