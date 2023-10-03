https://ria.ru/20231003/mirotvortsy-1900134200.html

Шойгу отметил работу российских миротворцев в Карабахе

Шойгу отметил работу российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 03.10.2023

Шойгу отметил работу российских миротворцев в Карабахе

При участии российских миротворцев из Нагорного Карабаха в Армению эвакуированы более 98 тысяч мирных жителей, в том числе около 32 тысяч детей, заявил министр... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:13

2023-10-03T12:13

2023-10-03T12:13

россия

армения

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

сергей шойгу

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. При участии российских миротворцев из Нагорного Карабаха в Армению эвакуированы более 98 тысяч мирных жителей, в том числе около 32 тысяч детей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ, Шойгу, в частности, сообщил о ситуации вокруг Нагорного Карабаха. "В условиях обострения конфликта российский миротворческий контингент продолжал выполнять возложенные на него задачи", - сказал министр. Чтобы не допустить гибели людей, было решено эвакуировать и разместить гражданских лиц на наблюдательных постах и в базовом лагере, отметил Шойгу. При посредничестве российских миротворцев враждующим сторонам удалось договориться о полном прекращении огня, добавил министр. "Из Нагорного Карабаха на территорию Армении организована эвакуация более 98 тысяч мирных жителей, в том числе около 32 тысяч детей. По Агдамскому и Лачинскому маршрутам обеспечена доставка почти трехсот тонн гуманитарных грузов", - сказал Шойгу. Российские военнослужащие участвовали в тушении пожара на складе топлива в Степанакерте, отметил он. "Силами миротворцев пострадавшим и нуждающимся оказана всесторонняя медицинская помощь. Развернуты блочный модульный городок с современным оборудованием, автоперевязочная с возможностью хирургической помощи, а также операционный модуль с палатой интенсивной терапии. В состав специального медицинского отряда входят опытные врачи различных специальностей", - сказал Шойгу. "Благодарю наших ребят – российских миротворцев за самоотверженные и профессиональные действия, которые помогли избежать большего числа жертв", - добавил министр.

https://ria.ru/20230928/karabakh-1899186493.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

россия

армения

нагорный карабах

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россия, армения, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, сергей шойгу