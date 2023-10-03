https://ria.ru/20231003/laureaty-1900209957.html

Лауреаты Нобелевской премии по физике 2023 года

Лауреаты Нобелевской премии по физике 2023 года - РИА Новости, 03.10.2023

Лауреаты Нобелевской премии по физике 2023 года

Физик Пьер Агостини (Pierre Agostini) в 1959 году получил степень бакалавра по элементарной математике в Национальном военном училище (Ла-Флеш, Франция). В 1962 РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:44

2023-10-03T16:44

2023-10-03T16:45

нобелевская премия

справки

франция

сша

париж

университет южной калифорнии

российская академия наук

нобелевская премия по физике

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Пьер АгостиниФизик Пьер Агостини (Pierre Agostini) в 1959 году получил степень бакалавра по элементарной математике в Национальном военном училище (Ла-Флеш, Франция). В 1962 году – диплом о повышении квалификации Университета Экс-Марсель (Франция). В 1968 году там же получил степень доктора философии. В период 1969-1976 и 1977-1996 годов занимался исследованиями в Центре научных исследований и инноваций Университета Париж-Сакле (CEA Saclay, Франция). В 1996-1999 годах – старший эксперт, в 1999-2002 годах – директор по исследованиям, в 2002 году – научный консультант этого Центра.В 1976-1977 годах – приглашенный доцент в Университете Южной Калифорнии (США).В 1996-1997 годах работал приглашенным научным сотрудником Института атомной и молекулярной физики AMOLF FOM (Амстердам, Нидерланды).В 2002 году и в 2003-2004 годах был приглашенным ученым в Брукхейвенской национальной лаборатории (BNL, США).В 2002-2003 годах также работал приглашенным профессором на физическом факультете Университета Лаваля (Квебек, Канада).В 2001 году Пьеру Агостини удалось создать и исследовать серию последовательных световых импульсов, каждый из которых длился всего 250 аттосекунд.С 2005 года и по настоящее время Пьер Агостини работает в Университете штата Огайо (США) на должности почетного профессора физики.В 2008 году был избран членом международного научного Оптического общества (OSA). Круг научных интересов: взаимодействие лазерного излучения с веществом, многофотонные процессы, электронная корреляция в многофотонных процессах, генерация высоких гармоник, генерация фемтосекундных и субфемтосекундных КВУ-импульсов.Опубликовал около 120 публикаций в журналах. Представил более 120 докладов на международных конференциях.Среди наград Пьера Агостини – премия OSA Уильямса Ф. Меггерса (2007), премия Joop Los (2003, AMOLF FOM, Нидерланды), премия Гюстава Рибо (Франция, за открытие надпороговой ионизации, 1995). Был удостоен стипендии Гумбольдта (2003, MBI, Германия).3 октября 2023 года Пьер Агостини совместно с учеными Ференцом Краушом и Анн Л'Улье стал лауреатом Нобелевской премии по физике за экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе. Исследования лауреатов позволили наблюдать за процессами, которые протекают настолько быстро, что ранее за ними невозможно было уследить. Их открытия применяются в разных областях, включая медицину. Ференц КраушФизик Ференц Крауш (Ferenc Krausz) родился 17 мая 1962 года в городе Мор (Венгрия). В 1985 году окончил Будапештский технический университет (ныне Будапештский университет технологии и экономик) по специальности "инженер-электрик". В этом же году окончил физический факультет Университета имени Этвёша Лоранда в Будапеште. В 1991 году получил докторскую степень по лазерной физике в Венском техническом университете.В 1991-1993 годах – проходил хабилитацию (форма научной аттестации кадров) по лазерной физике в Венском техническом университете.В 1996-1998 годы – доцент кафедры электротехники, в 1999-2004 годы – профессор электротехники в Венском техническом университете.С 2003 года – директор Института квантовой оптики Макса Планка.С 2004 года – профессор экспериментальной физики Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана. В 2006 году стал сооснователем Центра современной фотоники в Мюнхене (MAP). Является его научным директором.В начале 2000-х годов исследовательской группе профессора Ференца Крауша удалось обнаружить движение атомных электронов и колебания света в реальном времени. Новая технология измерений позволяет отслеживать самые быстрые микроскопические процессы вне атомного ядра, а также сканировать электрическое поле световых волн.Иностранный член Российской академии наук (2011).За свою научную деятельность Ференц Крауш был отмечен многими наградами.В 2019 году ему была присуждена медаль имени Владилена Летохова, учрежденная совместно Европейским физическим обществом и Российской академией наук.Он также является обладателем премии Вольфа по физике (2022), премии BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards (2023) и других наград.3 октября 2023 года Ференц Крауш совместно с Пьером Агостини и Анн Л`Улье был удостоен Нобелевской премии по физике "за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе".Анн Л`УльеФранцузско-шведский физик Анн Л`Улье родилась 16 августа 1958 года в Париже (Франция). С 1977года обучалась в Высшей нормальной школе в Фонтене-о-Роз (Франция), получив в 1979 году степень магистра в области физики и математики, а в 1980 году – ученую степень, позволяющую вести преподавательскую деятельность в области математики.В 1986 году получила степень доктора физических наук в Университете Пьера и Марии Кюри в Париже (Франция) и Комиссариате по атомной энергии в Центре ядерных исследований в Сакле (Франция) за работу по многофотонной ионизации.В 1986, 1988 и 1993 годах проходила постдокторантуру в Технологическом университете Чалмерса (Гетеборг, Швеция), Университете Южной Калифорнии (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) и Ливерморской национальной лаборатории имени Э. Лоуренса (Ливермор, штат Калифорния, США) соответственно.В 1986-1995 годах работала научным сотрудником Комиссариата по атомной энергии.В 1995-1996 годах была доцентом Лундского университета (Лунд, Швеция).С 1997 года является профессором атомной физики Лундского университета.Работы Анн Л'Улье связаны с несколькими областями физики. Ее исследования сосредоточены на генерации гармоник высокого порядка в газах и их применении. Также ее работы посвящены разработке и оптимизации аттосекундных источников и использованию этого излучения для изучения сверхбыстрой (электронной) динамики. Кроме того, активным направлением исследований Л'Улье является изучение динамики электронов в атомных системах.Анн Л'Улье является членом многих мировых научных сообществ, в том числе Шведской королевской академии наук, Национальной академии наук США, Австрийской академии наук, Шведской королевской инженерной академии и др.Является почетным доктором Университета Фридриха Шиллера (Йена, Германия) и Университета Пьера и Марии Кюри (Париж, Франция). Имеет ряд профессиональных наград, в том числе премию Йорана Густавсона от Шведской королевской академии наук (1998), премию Юлиуса Шпрингера (2003), премию Карла Цейсса (2013), медаль Блеза Паскаля от Европейской академии наук (2013), награду Эмми Нетер от Европейского физического общества (2014). В 2021 году стала первой женщиной, получившей премию имени Макса Борна. В 2022 году была удостоена международной премии BBVA Foundation Frontiers of Knowledge. Владеет шведским, английским и французскими языками.3 октября 2023 года Анн Л'Улье совместно с Пьером Агостини и Ференцом Краушом была присуждена Нобелевская премия по физике "за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нобелевская премия, справки, франция, сша, париж, университет южной калифорнии, российская академия наук, нобелевская премия по физике