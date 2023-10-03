https://ria.ru/20231003/premiya-1900148647.html

Нобелевскую премию по физике присудили за исследования динамики электронов

Нобелевскую премию по физике присудили за исследования динамики электронов - РИА Новости, 03.10.2023

Нобелевскую премию по физике присудили за исследования динамики электронов

Нобелевскую премию по физике за 2023 год получат Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л`Улье за создание методов, позволяющих с рекордной точностью изучать... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:54

2023-10-03T12:54

2023-10-03T13:18

наука

нобелевская премия

наука

стокгольм (город)

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по физике за 2023 год получат Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л`Улье за создание методов, позволяющих с рекордной точностью изучать поведение электронов в веществе, объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук."Три нобелевских лауреата по физике 2023 года получили признание за свои эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул. <...> В мире электронов изменения происходят за несколько десятых доли аттосекунды — аттосекунда настолько коротка, что в одной секунде их столько, сколько было секунд с момента рождения Вселенной", — говорится в пресс-релизе.Исследования лауреатов позволили наблюдать за процессами, которые протекают настолько быстро, что ранее за ними невозможно было уследить.Их открытия применяются в разных областях, включая медицину."Например, в электронике важно понимать и контролировать поведение электронов в материале. Аттосекундные импульсы также могут быть использованы для идентификации различных молекул, например, в медицинской диагностике", — поясняет Нобелевский комитет.Агостини работает в Университете Огайо, США, Крауш — в Институте квантовой оптики общества Макса Планка в Германии, Л'Улье — в Лундском университете, Швеция.Размер Нобелевской премии в этом году составляет 11 миллионов шведских крон (более 99 миллионов рублей), которые поделят поровну между тремя лауреатами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нобелевская премия, наука, стокгольм (город)