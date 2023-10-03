Нобелевскую премию по физике присудили за исследования динамики электронов
Нобелевскую премию по физике дали за исследования динамики электронов в веществе
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDЦеремония объявления лауреатов Нобелевской премии по физике за 2023 год
Церемония объявления лауреатов Нобелевской премии по физике за 2023 год
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по физике за 2023 год получат Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л`Улье за создание методов, позволяющих с рекордной точностью изучать поведение электронов в веществе, объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.
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"Три нобелевских лауреата по физике 2023 года получили признание за свои эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул. <...> В мире электронов изменения происходят за несколько десятых доли аттосекунды — аттосекунда настолько коротка, что в одной секунде их столько, сколько было секунд с момента рождения Вселенной", — говорится в пресс-релизе.
Исследования лауреатов позволили наблюдать за процессами, которые протекают настолько быстро, что ранее за ними невозможно было уследить.
Их открытия применяются в разных областях, включая медицину.
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"Например, в электронике важно понимать и контролировать поведение электронов в материале. Аттосекундные импульсы также могут быть использованы для идентификации различных молекул, например, в медицинской диагностике", — поясняет Нобелевский комитет.
Размер Нобелевской премии в этом году составляет 11 миллионов шведских крон (более 99 миллионов рублей), которые поделят поровну между тремя лауреатами.