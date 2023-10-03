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Нобелевскую премию по физике присудили за исследования динамики электронов - РИА Новости, 03.10.2023
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Наука
 
12:54 03.10.2023 (обновлено: 13:18 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/premiya-1900148647.html
Нобелевскую премию по физике присудили за исследования динамики электронов
Нобелевскую премию по физике присудили за исследования динамики электронов - РИА Новости, 03.10.2023
Нобелевскую премию по физике присудили за исследования динамики электронов
Нобелевскую премию по физике за 2023 год получат Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л`Улье за создание методов, позволяющих с рекордной точностью изучать... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:54
2023-10-03T13:18
наука
нобелевская премия
наука
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по физике за 2023 год получат Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л`Улье за создание методов, позволяющих с рекордной точностью изучать поведение электронов в веществе, объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук."Три нобелевских лауреата по физике 2023 года получили признание за свои эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул. &lt;...&gt; В мире электронов изменения происходят за несколько десятых доли аттосекунды — аттосекунда настолько коротка, что в одной секунде их столько, сколько было секунд с момента рождения Вселенной", — говорится в пресс-релизе.Исследования лауреатов позволили наблюдать за процессами, которые протекают настолько быстро, что ранее за ними невозможно было уследить.Их открытия применяются в разных областях, включая медицину.&quot;Например, в электронике важно понимать и контролировать поведение электронов в материале. Аттосекундные импульсы также могут быть использованы для идентификации различных молекул, например, в медицинской диагностике&quot;, — поясняет Нобелевский комитет.Агостини работает в Университете Огайо, США, Крауш — в Институте квантовой оптики общества Макса Планка в Германии, Л'Улье — в Лундском университете, Швеция.Размер Нобелевской премии в этом году составляет 11 миллионов шведских крон (более 99 миллионов рублей), которые поделят поровну между тремя лауреатами.
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нобелевская премия, наука, стокгольм (город)
Наука, Нобелевская премия, Наука, Стокгольм (город)
Нобелевскую премию по физике присудили за исследования динамики электронов

Нобелевскую премию по физике дали за исследования динамики электронов в веществе

© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDЦеремония объявления лауреатов Нобелевской премии по физике за 2023 год
Церемония объявления лауреатов Нобелевской премии по физике за 2023 год - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
Церемония объявления лауреатов Нобелевской премии по физике за 2023 год
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по физике за 2023 год получат Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л`Улье за создание методов, позволяющих с рекордной точностью изучать поведение электронов в веществе, объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.
«
"Три нобелевских лауреата по физике 2023 года получили признание за свои эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул. <...> В мире электронов изменения происходят за несколько десятых доли аттосекунды — аттосекунда настолько коротка, что в одной секунде их столько, сколько было секунд с момента рождения Вселенной", — говорится в пресс-релизе.
Исследования лауреатов позволили наблюдать за процессами, которые протекают настолько быстро, что ранее за ними невозможно было уследить.
Их открытия применяются в разных областях, включая медицину.
«

"Например, в электронике важно понимать и контролировать поведение электронов в материале. Аттосекундные импульсы также могут быть использованы для идентификации различных молекул, например, в медицинской диагностике", — поясняет Нобелевский комитет.

Агостини работает в Университете Огайо, США, Крауш — в Институте квантовой оптики общества Макса Планка в Германии, Л'Улье — в Лундском университете, Швеция.
Размер Нобелевской премии в этом году составляет 11 миллионов шведских крон (более 99 миллионов рублей), которые поделят поровну между тремя лауреатами.
 
НаукаНобелевская премияНаукаСтокгольм (город)
 
 
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