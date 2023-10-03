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Азербайджанские СМИ сообщили о задержании бывших лидеров непризнанной НКР - РИА Новости, 03.10.2023
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20:51 03.10.2023 (обновлено: 20:54 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/karabakh-1900292409.html
Азербайджанские СМИ сообщили о задержании бывших лидеров непризнанной НКР
Азербайджанские СМИ сообщили о задержании бывших лидеров непризнанной НКР - РИА Новости, 03.10.2023
Азербайджанские СМИ сообщили о задержании бывших лидеров непризнанной НКР
Служба государственной безопасности Азербайджана задержала бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщает во вторник азербайджанское... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T20:51
2023-10-03T20:54
азербайджан
нагорный карабах
ереван
араик арутюнян
ильхам алиев
бако саакян
дашнакцутюн
в мире
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БАКУ, 3 окт - РИА Новости. Служба государственной безопасности Азербайджана задержала бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщает во вторник азербайджанское агентство АПА. "Бывшие "президенты" сепаратистов в Карабахе Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян, "карабахский представитель" партии "Дашнакцутюн" и бывший спикер парламента сепаратистского режима Давид Ишханян были задержаны за свои преступные деяния Службой государственной безопасности Азербайджана в рамках возбужденных против них уголовных дел и доставлены в Баку", - говорится в сообщении. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230929/general-1899467090.html
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азербайджан, нагорный карабах, ереван, араик арутюнян, ильхам алиев, бако саакян, дашнакцутюн, в мире, ситуация в нагорном карабахе
Азербайджан, Нагорный Карабах, Ереван, Араик Арутюнян, Ильхам Алиев, Бако Саакян, Дашнакцутюн, В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе
Азербайджанские СМИ сообщили о задержании бывших лидеров непризнанной НКР

Агентство АПА сообщило о задержании бывших лидеров непризнанного Карабаха

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Араик Арутюнян - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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БАКУ, 3 окт - РИА Новости. Служба государственной безопасности Азербайджана задержала бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщает во вторник азербайджанское агентство АПА.
"Бывшие "президенты" сепаратистов в Карабахе Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян, "карабахский представитель" партии "Дашнакцутюн" и бывший спикер парламента сепаратистского режима Давид Ишханян были задержаны за свои преступные деяния Службой государственной безопасности Азербайджана в рамках возбужденных против них уголовных дел и доставлены в Баку", - говорится в сообщении.
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Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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АзербайджанНагорный КарабахЕреванАраик АрутюнянИльхам АлиевБако СаакянДашнакцутюнВ миреСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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