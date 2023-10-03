https://ria.ru/20231003/karabakh-1900292409.html

Азербайджанские СМИ сообщили о задержании бывших лидеров непризнанной НКР

Азербайджанские СМИ сообщили о задержании бывших лидеров непризнанной НКР - РИА Новости, 03.10.2023

Азербайджанские СМИ сообщили о задержании бывших лидеров непризнанной НКР

Служба государственной безопасности Азербайджана задержала бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщает во вторник азербайджанское... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T20:51

2023-10-03T20:51

2023-10-03T20:54

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нагорный карабах

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араик арутюнян

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БАКУ, 3 окт - РИА Новости. Служба государственной безопасности Азербайджана задержала бывших лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщает во вторник азербайджанское агентство АПА. "Бывшие "президенты" сепаратистов в Карабахе Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян, "карабахский представитель" партии "Дашнакцутюн" и бывший спикер парламента сепаратистского режима Давид Ишханян были задержаны за свои преступные деяния Службой государственной безопасности Азербайджана в рамках возбужденных против них уголовных дел и доставлены в Баку", - говорится в сообщении. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230929/general-1899467090.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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азербайджан, нагорный карабах, ереван, араик арутюнян, ильхам алиев, бако саакян, дашнакцутюн, в мире, ситуация в нагорном карабахе