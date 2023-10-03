https://ria.ru/20231003/karabakh-1900281470.html

В Карабахе учтено более семи тысяч единиц стрелкового оружия

В Карабахе учтено более семи тысяч единиц стрелкового оружия - РИА Новости, 03.10.2023

В Карабахе учтено более семи тысяч единиц стрелкового оружия

Минобороны РФ сообщило об учтенных в Нагорном Карабахе 79 единицах бронетехники, одном беспилотнике, более семи тысячах единиц стрелкового оружия, а также около РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T19:21

2023-10-03T19:21

2023-10-03T19:41

россия

азербайджан

никол пашинян

ильхам алиев

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

в мире

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило об учтенных в Нагорном Карабахе 79 единицах бронетехники, одном беспилотнике, более семи тысячах единиц стрелкового оружия, а также около 57,6 миллионах боеприпасов, сообщается в бюллетене Минобороны РФ."Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий под контролем российских миротворцев продолжен подсчет вооружения, военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов на складах вооруженных формирований Нагорного Карабаха. На 3 октября учтено: 79 единиц бронетехники, 93 единицы автомобильной техники, 113 единиц средств ПВО, 96 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БПЛА, более 7 тысяч единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 57,6 миллиона боеприпасов", - говорится в сообщении.В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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азербайджан

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россия, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, в мире