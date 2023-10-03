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Татьяна Буланова отреагировала на угрозы Андрея Разина - РИА Новости, 03.10.2023
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Шоубиз
 
12:13 03.10.2023 (обновлено: 12:28 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/bulanova-1900129950.html
Татьяна Буланова отреагировала на угрозы Андрея Разина
Татьяна Буланова отреагировала на угрозы Андрея Разина - РИА Новости, 03.10.2023
Татьяна Буланова отреагировала на угрозы Андрея Разина
Певица Татьяна Буланова в разговоре с "Абзацем" рассказала, что думает о "проклятиях", сказанные Андреем Разиным по случаю предстоящего трибьют-концерта в честь РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:13
2023-10-03T12:28
шоубиз
новости шоу-бизнеса
татьяна буланова
андрей разин
знаменитости
юрий шатунов
ласковый май
москва
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Певица Татьяна Буланова в разговоре с "Абзацем" рассказала, что думает о "проклятиях", сказанные Андреем Разиным по случаю предстоящего трибьют-концерта в честь 50-летия Юрия Шатунова. &quot;Он физически не угрожает, он угрожает молиться, чтобы все заболели. Не знаю насчет охраны, но на месте организаторов я бы какие-то меры приняла. Я не понимаю, что произошло и почему он так себя ведет&quot;, – прокомментировала Буланова.Ранее экс-продюсер группы "Ласковый май" разместил на своей странице в соцсети видеоролики, в которых послал проклятия в адрес артистов, собравшихся выступить на концерте 17 октября. Разин также назвал мероприятие "сатанинским" и заявил, что некоторые артисты, которые появятся на нем, не имеют к Шатунову "никакого отношения". Юрий Шатунов умер 23 июня прошлого года в возрасте 48 лет. За несколько дней до этого он жаловался на боли в груди во время выступления в Подольске.Спустя пару дней музыканту стало плохо после ужина с друзьями. Ему вызвали скорую, но артиста не удалось спасти.Он ушел из жизни не приходя в сознание от обширного инфаркта. Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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новости шоу-бизнеса, татьяна буланова, андрей разин, знаменитости, юрий шатунов, ласковый май, москва
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Татьяна Буланова, Андрей Разин, Знаменитости, Юрий Шатунов, Ласковый май, Москва
Татьяна Буланова отреагировала на угрозы Андрея Разина

Буланову обеспокоили "проклятия" Разина, связанные с трибьют-концертом Шатунова

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Татьяна Буланова во время выступления на матче всех Звезд Единой лиги ВТБ в Москве
Певица Татьяна Буланова во время выступления на матче всех Звезд Единой лиги ВТБ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Певица Татьяна Буланова в разговоре с "Абзацем" рассказала, что думает о "проклятиях", сказанные Андреем Разиным по случаю предстоящего трибьют-концерта в честь 50-летия Юрия Шатунова.
«

"Он физически не угрожает, он угрожает молиться, чтобы все заболели. Не знаю насчет охраны, но на месте организаторов я бы какие-то меры приняла. Я не понимаю, что произошло и почему он так себя ведет", – прокомментировала Буланова.

Ранее экс-продюсер группы "Ласковый май" разместил на своей странице в соцсети видеоролики, в которых послал проклятия в адрес артистов, собравшихся выступить на концерте 17 октября.
© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Продюсер Андрей Разин
Разин также назвал мероприятие "сатанинским" и заявил, что некоторые артисты, которые появятся на нем, не имеют к Шатунову "никакого отношения".
Юрий Шатунов умер 23 июня прошлого года в возрасте 48 лет. За несколько дней до этого он жаловался на боли в груди во время выступления в Подольске.
Спустя пару дней музыканту стало плохо после ужина с друзьями. Ему вызвали скорую, но артиста не удалось спасти.
Он ушел из жизни не приходя в сознание от обширного инфаркта. Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Памятник Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
На могиле Юрия Шатунова открыли памятник
6 сентября, 10:59
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаТатьяна БулановаАндрей РазинЗнаменитостиЮрий ШатуновЛасковый майМосква
 
 
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