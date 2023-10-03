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Татьяна Буланова отреагировала на угрозы Андрея Разина
Татьяна Буланова отреагировала на угрозы Андрея Разина - РИА Новости, 03.10.2023
Татьяна Буланова отреагировала на угрозы Андрея Разина
Певица Татьяна Буланова в разговоре с "Абзацем" рассказала, что думает о "проклятиях", сказанные Андреем Разиным по случаю предстоящего трибьют-концерта в честь РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:13
2023-10-03T12:13
2023-10-03T12:28
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Певица Татьяна Буланова в разговоре с "Абзацем" рассказала, что думает о "проклятиях", сказанные Андреем Разиным по случаю предстоящего трибьют-концерта в честь 50-летия Юрия Шатунова. "Он физически не угрожает, он угрожает молиться, чтобы все заболели. Не знаю насчет охраны, но на месте организаторов я бы какие-то меры приняла. Я не понимаю, что произошло и почему он так себя ведет", – прокомментировала Буланова.Ранее экс-продюсер группы "Ласковый май" разместил на своей странице в соцсети видеоролики, в которых послал проклятия в адрес артистов, собравшихся выступить на концерте 17 октября. Разин также назвал мероприятие "сатанинским" и заявил, что некоторые артисты, которые появятся на нем, не имеют к Шатунову "никакого отношения". Юрий Шатунов умер 23 июня прошлого года в возрасте 48 лет. За несколько дней до этого он жаловался на боли в груди во время выступления в Подольске.Спустя пару дней музыканту стало плохо после ужина с друзьями. Ему вызвали скорую, но артиста не удалось спасти.Он ушел из жизни не приходя в сознание от обширного инфаркта. Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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РИА Новости
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новости шоу-бизнеса, татьяна буланова, андрей разин, знаменитости, юрий шатунов, ласковый май, москва
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Татьяна Буланова, Андрей Разин, Знаменитости, Юрий Шатунов, Ласковый май, Москва
Татьяна Буланова отреагировала на угрозы Андрея Разина
Буланову обеспокоили "проклятия" Разина, связанные с трибьют-концертом Шатунова