https://ria.ru/20231003/bulanova-1900129950.html

Татьяна Буланова отреагировала на угрозы Андрея Разина

Татьяна Буланова отреагировала на угрозы Андрея Разина - РИА Новости, 03.10.2023

Татьяна Буланова отреагировала на угрозы Андрея Разина

Певица Татьяна Буланова в разговоре с "Абзацем" рассказала, что думает о "проклятиях", сказанные Андреем Разиным по случаю предстоящего трибьют-концерта в честь РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:13

2023-10-03T12:13

2023-10-03T12:28

шоубиз

новости шоу-бизнеса

татьяна буланова

андрей разин

знаменитости

юрий шатунов

ласковый май

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135138_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f08cf3e9cfc3a301313b36b75761874d.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Певица Татьяна Буланова в разговоре с "Абзацем" рассказала, что думает о "проклятиях", сказанные Андреем Разиным по случаю предстоящего трибьют-концерта в честь 50-летия Юрия Шатунова. "Он физически не угрожает, он угрожает молиться, чтобы все заболели. Не знаю насчет охраны, но на месте организаторов я бы какие-то меры приняла. Я не понимаю, что произошло и почему он так себя ведет", – прокомментировала Буланова.Ранее экс-продюсер группы "Ласковый май" разместил на своей странице в соцсети видеоролики, в которых послал проклятия в адрес артистов, собравшихся выступить на концерте 17 октября. Разин также назвал мероприятие "сатанинским" и заявил, что некоторые артисты, которые появятся на нем, не имеют к Шатунову "никакого отношения". Юрий Шатунов умер 23 июня прошлого года в возрасте 48 лет. За несколько дней до этого он жаловался на боли в груди во время выступления в Подольске.Спустя пару дней музыканту стало плохо после ужина с друзьями. Ему вызвали скорую, но артиста не удалось спасти.Он ушел из жизни не приходя в сознание от обширного инфаркта. Шатунова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

https://ria.ru/20230906/pamyatnik-1894467612.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, татьяна буланова, андрей разин, знаменитости, юрий шатунов, ласковый май, москва