https://ria.ru/20231003/bayden-1900289373.html

СМИ: Байден заявил союзникам, что будет поддерживать Украину

СМИ: Байден заявил союзникам, что будет поддерживать Украину - РИА Новости, 03.10.2023

СМИ: Байден заявил союзникам, что будет поддерживать Украину

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с западными союзниками донес до своих собеседников позицию, что США намерены продолжать оказывать помощь... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T20:13

2023-10-03T20:13

2023-10-03T20:13

в мире

украина

россия

киев

джо байден

джастин трюдо

урсула фон дер ляйен

евросовет

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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с западными союзниками донес до своих собеседников позицию, что США намерены продолжать оказывать помощь Киеву, несмотря на сопротивление в рядах Республиканской партии в конгрессе, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. Во вторник Байден обсудил по телефону с зарубежными коллегами продолжение помощи Украине. Звонок состоялся после того, как конгресс США утвердил 45-дневный бюджет, не включив туда ассигнований на поддержку Киева. "Байден был нацелен сообщить, что его администрация привержена поддерживать Украину вопреки сопротивлению среди некоторых республиканцев в конгрессе", - говорится в публикации. Собеседники издания отмечают возможность дополнительных телефонных разговоров американского президента с лидерами других стран, которые могут быть направлены на усиление их мер по поддержке Украины. В разговоре приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Иоханнис, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, глава МИД Франции Катрин Колонна. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231003/plan-1900200748.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, киев, джо байден, джастин трюдо, урсула фон дер ляйен, евросовет, еврокомиссия, нато, сша