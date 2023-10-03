https://ria.ru/20231003/armyane-1900185753.html

Россия болеет сердцем за карабахских армян, заявили в Кремле

Россия болеет сердцем за карабахских армян, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.10.2023

Россия болеет сердцем за карабахских армян, заявили в Кремле

Россия болеет сердцем за карабахских армян, оказывает гуманитарную помощь, миротворцы продолжают свою деятельность, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:08

2023-10-03T15:08

2023-10-03T15:09

в мире

азербайджан

россия

армения

дмитрий песков

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия болеет сердцем за карабахских армян, оказывает гуманитарную помощь, миротворцы продолжают свою деятельность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается также других рассуждений относительно Карабаха, то здесь всегда надо помнить о решении господина (премьер-министра Армении Никола) Пашиняна, которое он принял в Праге, и признал границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Соответственно, признал территорию Карабаха территорией Азербайджана. Именно это является предтечей всей той ситуации, которая сейчас есть. Но мы как российская сторона продолжаем болеть сердцем за карабахских армян", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что Россия внимательно слушает заявления азербайджанских друзей об их намерении обеспечить безопасность и права тех армян, которые пожелают остаться в Карабахе. "Мы оказываем гуманитарную помощь, наши миротворцы продолжают свою деятельность по обеспечению потоков гуманитарной помощи по решению насущных проблем тех армян и которые покидают, и которые там остаются, и будем делать это дальше", - подчеркнул Песков. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230926/karabakh-1898724531.html

https://ria.ru/20231001/oon-1899716020.html

азербайджан

россия

армения

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан, россия, армения, дмитрий песков, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе