https://ria.ru/20231003/alpro-1900108467.html

В России переименуют популярный бренд напитков на растительной основе

В России переименуют популярный бренд напитков на растительной основе - РИА Новости, 03.10.2023

В России переименуют популярный бренд напитков на растительной основе

Бывшее российское подразделение французской корпорации Danone, компания H&N (Health & Nutrition, H&N), продолжает ребрендинг продукции: напитки на растительной... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T10:17

2023-10-03T10:17

2023-10-03T14:14

россия

danone

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бывшее российское подразделение французской корпорации Danone, компания H&N (Health & Nutrition, H&N), продолжает ребрендинг продукции: напитки на растительной основе Alpro теперь будут производиться под новым названием — Planto, сообщила пресс-служба компании. "Напитки на растительной основе Alpro локализуются на российском рынке под новым названием — Planto. Изменения будут касаться только названия бренда", — уточнили в H&N.Ассортимент нового бренда при этом останется без изменений. Сохранится в том числе продукция без сахара, а также линейки Barista и Aroma.Накануне компания объявила о том, что кисломолочный продукт Actimel будет выпускаться под наименованием Actimuno. Danone присутствовала на российском рынке с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре Danone в России была переименована в Health & Nutrition и начала использовать новый логотип. В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России компания производит продукцию и под такими брендами, как "Простоквашино", "Актибио", "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другими.

https://ria.ru/20230718/danon-1884952659.html

https://ria.ru/20230710/aktivia-1883294176.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, danone