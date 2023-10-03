https://ria.ru/20231003/alpro-1900108467.html
В России переименуют популярный бренд напитков на растительной основе
В России переименуют популярный бренд напитков на растительной основе - РИА Новости, 03.10.2023
В России переименуют популярный бренд напитков на растительной основе
Бывшее российское подразделение французской корпорации Danone, компания H&N (Health & Nutrition, H&N), продолжает ребрендинг продукции: напитки на растительной... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:17
2023-10-03T10:17
2023-10-03T14:14
россия
danone
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бывшее российское подразделение французской корпорации Danone, компания H&N (Health & Nutrition, H&N), продолжает ребрендинг продукции: напитки на растительной основе Alpro теперь будут производиться под новым названием — Planto, сообщила пресс-служба компании. "Напитки на растительной основе Alpro локализуются на российском рынке под новым названием — Planto. Изменения будут касаться только названия бренда", — уточнили в H&N.Ассортимент нового бренда при этом останется без изменений. Сохранится в том числе продукция без сахара, а также линейки Barista и Aroma.Накануне компания объявила о том, что кисломолочный продукт Actimel будет выпускаться под наименованием Actimuno. Danone присутствовала на российском рынке с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре Danone в России была переименована в Health & Nutrition и начала использовать новый логотип. В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России компания производит продукцию и под такими брендами, как "Простоквашино", "Актибио", "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другими.
https://ria.ru/20230718/danon-1884952659.html
https://ria.ru/20230710/aktivia-1883294176.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, danone
В России переименуют популярный бренд напитков на растительной основе
Преемник Danone в РФ переименовал напитки на растительной основе Alpro в Planto
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бывшее российское подразделение французской корпорации Danone, компания H&N (Health & Nutrition, H&N), продолжает ребрендинг продукции: напитки на растительной основе Alpro теперь будут производиться под новым названием — Planto, сообщила пресс-служба компании.
"Напитки на растительной основе Alpro локализуются на российском рынке под новым названием — Planto. Изменения будут касаться только названия бренда", — уточнили в H&N.
Ассортимент нового бренда при этом останется без изменений. Сохранится в том числе продукция без сахара, а также линейки Barista и Aroma.
Накануне компания объявила о том, что кисломолочный продукт Actimel будет выпускаться под наименованием Actimuno.
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Danone присутствовала на российском рынке с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля президент России Владимир Путин
подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества
. В сентябре Danone в России была переименована в Health & Nutrition и начала использовать новый логотип.
В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области
, Санкт-Петербурге
, Татарстане, Самарской
и Липецкой областях
. В России компания производит продукцию и под такими брендами, как "Простоквашино", "Актибио", "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другими.
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