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В России переименуют популярный бренд напитков на растительной основе - РИА Новости, 03.10.2023
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10:17 03.10.2023 (обновлено: 14:14 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/alpro-1900108467.html
В России переименуют популярный бренд напитков на растительной основе
В России переименуют популярный бренд напитков на растительной основе - РИА Новости, 03.10.2023
В России переименуют популярный бренд напитков на растительной основе
Бывшее российское подразделение французской корпорации Danone, компания H&N (Health & Nutrition, H&N), продолжает ребрендинг продукции: напитки на растительной... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:17
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россия
danone
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бывшее российское подразделение французской корпорации Danone, компания H&amp;N (Health &amp; Nutrition, H&amp;N), продолжает ребрендинг продукции: напитки на растительной основе Alpro теперь будут производиться под новым названием — Planto, сообщила пресс-служба компании. "Напитки на растительной основе Alpro локализуются на российском рынке под новым названием — Planto. Изменения будут касаться только названия бренда", — уточнили в H&amp;N.Ассортимент нового бренда при этом останется без изменений. Сохранится в том числе продукция без сахара, а также линейки Barista и Aroma.Накануне компания объявила о том, что кисломолочный продукт Actimel будет выпускаться под наименованием Actimuno. Danone присутствовала на российском рынке с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре Danone в России была переименована в Health &amp; Nutrition и начала использовать новый логотип. В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России компания производит продукцию и под такими брендами, как "Простоквашино", "Актибио", "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другими.
https://ria.ru/20230718/danon-1884952659.html
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россия, danone
Россия, Danone
В России переименуют популярный бренд напитков на растительной основе

Преемник Danone в РФ переименовал напитки на растительной основе Alpro в Planto

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПродукция под торговой маркой Alpro
Продукция под торговой маркой Alpro - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Продукция под торговой маркой Alpro. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бывшее российское подразделение французской корпорации Danone, компания H&N (Health & Nutrition, H&N), продолжает ребрендинг продукции: напитки на растительной основе Alpro теперь будут производиться под новым названием — Planto, сообщила пресс-служба компании.
"Напитки на растительной основе Alpro локализуются на российском рынке под новым названием — Planto. Изменения будут касаться только названия бренда", — уточнили в H&N.
Ассортимент нового бренда при этом останется без изменений. Сохранится в том числе продукция без сахара, а также линейки Barista и Aroma.
Накануне компания объявила о том, что кисломолочный продукт Actimel будет выпускаться под наименованием Actimuno.
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Danone присутствовала на российском рынке с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре Danone в России была переименована в Health & Nutrition и начала использовать новый логотип.
В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России компания производит продукцию и под такими брендами, как "Простоквашино", "Актибио", "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другими.
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