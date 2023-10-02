https://ria.ru/20231002/tsena-1899820281.html

Глава РЖД ответил на вопрос о цене билета на проезд по ВСМ Москва-Петербург

Глава РЖД ответил на вопрос о цене билета на проезд по ВСМ Москва-Петербург - РИА Новости, 02.10.2023

Глава РЖД ответил на вопрос о цене билета на проезд по ВСМ Москва-Петербург

Билет на поезд, который будет курсировать по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, будет стоить чуть дороже "Сапсана",... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T04:14

2023-10-02T04:14

2023-10-02T04:15

олег белозеров

ржд

владимир путин

москва

санкт-петербург

россия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Билет на поезд, который будет курсировать по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, будет стоить чуть дороже "Сапсана", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. "Есть предварительные расчеты: будет чуть дороже. С одной стороны, экономия на скорости, с другой – большое количество факторов, влияющих на стоимость", - сказал глава РЖД на вопрос, будет ли билет на ВСМ Москва-Петербург стоить дороже или дешевле "Сапсана". "Сансаны" в настоящее время курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом по действующим путям. Время в пути составляет около 4 часов. По ВСМ планируется преодолевать этот путь за 2 часа 15 минут. "Но, опять же, как вы сказали, два часа – это зачастую поездка на машине в большом городе. Кому-то захочется съездить из Москвы в театр в Санкт-Петербурге или в Эрмитаж и потом вернуться. Это абсолютно другая модель жизни", - продолжил Белозеров про стоимость билета на ВСМ. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Она сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут с нынешних 4 часов. Стоимость строительства оценивается в 1,7 триллиона рублей. Белозеров 17 августа 2023 года на открытии движения по МЦД-3 попросил президента РФ Владимира Путина поддержать строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Президент поддержал строительство пилотной ВСМ между Москвой и Петербургом, а также обозначил еще ряд направлений: от Москвы в Казань и уральские регионы, в Адлер и даже в Минск.

https://ria.ru/20231002/magistral-1899818745.html

москва

санкт-петербург

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олег белозеров, ржд, владимир путин, москва, санкт-петербург, россия