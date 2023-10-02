https://ria.ru/20231002/roskosmos-1899999953.html
"Роскосмос" приступил к созданию проекта мониторинга Земли
"Роскосмос" приступил к созданию проекта мониторинга Земли - РИА Новости, 02.10.2023
"Роскосмос" приступил к созданию проекта мониторинга Земли
"Роскосмос" приступил к созданию проекта группировки малых спутников "Грифон", позволяющей обозревать поверхность всей Земли, сообщил гендиректор госкорпорации... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:28
2023-10-02T16:28
2023-10-02T16:30
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юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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БАКУ, 2 окт - РИА Новости. "Роскосмос" приступил к созданию проекта группировки малых спутников "Грифон", позволяющей обозревать поверхность всей Земли, сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. "Мы приступили к созданию группировки опорного типа сверхмалых спутников под названием "Грифон". Это 136 аппаратов на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории нашей страны и всей территории мира", - сказал Борисов в ходе сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку. Он отметил, что данная система будет предусматривать широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации.На форуме "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге в конце июля "Роскосмос" пригласил страны Черного континента присоединиться к созданию "Грифона", состоящего из 136 аппаратов на базе платформы формата кубсат. Эта система позволит получать актуальные сведения не реже 40 часов по всему миру и каждые 30 часов – со всей территории России, отмечали в госкорпорации.
https://ria.ru/20230915/polety-1896642116.html
https://ria.ru/20231002/mks-1899998270.html
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космос - риа наука, земля, баку, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, санкт-петербург
Космос - РИА Наука, Земля, Баку, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Санкт-Петербург
"Роскосмос" приступил к созданию проекта мониторинга Земли
"Роскосмос" приступил к созданию системы мониторинга Земли из 136 наноспутников