https://ria.ru/20231002/pereezd-1899991998.html
Желающие переехать в Армению из Карабаха сделали это, заявили в Ереване
Желающие переехать в Армению из Карабаха сделали это, заявили в Ереване - РИА Новости, 02.10.2023
Желающие переехать в Армению из Карабаха сделали это, заявили в Ереване
Почти все желающие переехать в Армению из Нагорного Карабах сделали это, основной людской поток прекратился, сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:07
2023-10-02T16:07
2023-10-02T16:07
в мире
армения
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Почти все желающие переехать в Армению из Нагорного Карабах сделали это, основной людской поток прекратился, сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян. "По состоянию на данный момент из Карабаха в Армению переехали 100 520 человек, въехали 21 107 машин. По сравнению со вчерашним вечером показатели почти не изменились, основной поток прекратился", - сказала Багдасарян. По ее словам, в Карабахе остались в основном должностные лица и небольшое число жителей. Багдасарян сообщила, что 89 167 переселенцев уже зарегистрировались в Армении, 53 935 лицам правительство предоставило временное жилье. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231002/obstrel-1899988963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе
Желающие переехать в Армению из Карабаха сделали это, заявили в Ереване
Правительство Армении: почти все желающие переехать из Карабаха сделали это
ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Почти все желающие переехать в Армению из Нагорного Карабах сделали это, основной людской поток прекратился, сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян.
"По состоянию на данный момент из Карабаха в Армению переехали 100 520 человек, въехали 21 107 машин. По сравнению со вчерашним вечером показатели почти не изменились, основной поток прекратился", - сказала Багдасарян.
По ее словам, в Карабахе остались в основном должностные лица и небольшое число жителей.
Багдасарян сообщила, что 89 167 переселенцев уже зарегистрировались в Армении, 53 935 лицам правительство предоставило временное жилье.
В Армении сообщили о пострадавших после обстрела авто Минобороны страны
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев
22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев
неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы
стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян
на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване
в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку
, посвященных интеграции региона в состав республики. Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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