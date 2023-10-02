https://ria.ru/20231002/pereezd-1899991998.html

Желающие переехать в Армению из Карабаха сделали это, заявили в Ереване

Желающие переехать в Армению из Карабаха сделали это, заявили в Ереване - РИА Новости, 02.10.2023

Желающие переехать в Армению из Карабаха сделали это, заявили в Ереване

Почти все желающие переехать в Армению из Нагорного Карабах сделали это, основной людской поток прекратился, сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:07

2023-10-02T16:07

2023-10-02T16:07

в мире

армения

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Почти все желающие переехать в Армению из Нагорного Карабах сделали это, основной людской поток прекратился, сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян. "По состоянию на данный момент из Карабаха в Армению переехали 100 520 человек, въехали 21 107 машин. По сравнению со вчерашним вечером показатели почти не изменились, основной поток прекратился", - сказала Багдасарян. По ее словам, в Карабахе остались в основном должностные лица и небольшое число жителей. Багдасарян сообщила, что 89 167 переселенцев уже зарегистрировались в Армении, 53 935 лицам правительство предоставило временное жилье. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231002/obstrel-1899988963.html

https://ria.ru/20231001/oon-1899716020.html

армения

нагорный карабах

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе