https://ria.ru/20231002/patsienty-1900034330.html

В Воронеже семь человек, переболевших сибирской язвой, выписали из больницы

В Воронеже семь человек, переболевших сибирской язвой, выписали из больницы - РИА Новости, 02.10.2023

В Воронеже семь человек, переболевших сибирской язвой, выписали из больницы

Врачи выписали из больницы еще четырех пациентов из 11, заболевших сибирской язвой в Воронежской области, общее число выздоровевших достигло семи человек,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T18:06

2023-10-02T18:06

2023-10-02T18:06

происшествия

воронежская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воронеж

здоровье - общество

богучарский район

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ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Врачи выписали из больницы еще четырех пациентов из 11, заболевших сибирской язвой в Воронежской области, общее число выздоровевших достигло семи человек, сообщил в понедельник РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. По данным на 22 сентября в Воронежской области были госпитализированы 11 человек с сибирской язвой, из них один из Панинского района, остальные из Богучарского, в том числе ребенок 2008 года рождения. Первых трех пациентов выписали после курса лечения на минувшей неделе. "Выписали еще четырех людей (среди них есть первый заболевший из Панинского района). Новых случаев заражения не зарегистрировано", - говорится в сообщении представителя департамента здравоохранения. Таким образом, сейчас из 11 заболевших на лечении в стационаре остаются четверо. Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября. Два очага сибирской язвы были обнаружены в начале сентября в Богучарском районе Воронежской области, в том числе на молочно-товарной ферме. В результате на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного. После выявления очагов сибирской язвы в Воронежской области следователи возбудили три уголовных дела - по статьям "нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия", "производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "халатность".

https://ria.ru/20230915/yazva-1896600438.html

https://ria.ru/20230323/zabolevanie-1860016295.html

https://ria.ru/20230627/yazva-1880610454.html

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происшествия, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воронеж, здоровье - общество, богучарский район