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В Карабахе обстреляли российско-азербайджанский патруль - РИА Новости, 02.10.2023
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19:17 02.10.2023 (обновлено: 20:17 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/obstrel-1900046721.html
В Карабахе обстреляли российско-азербайджанский патруль
В Карабахе обстреляли российско-азербайджанский патруль - РИА Новости, 02.10.2023
В Карабахе обстреляли российско-азербайджанский патруль
В Нагорном Карабахе обстреляли совместный российско-азербайджанский патруль, пострадавших нет, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T19:17
2023-10-02T20:17
россия
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
ереван
нагорный карабах
ильхам алиев
никол пашинян
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Нагорном Карабахе обстреляли совместный российско-азербайджанский патруль, пострадавших нет, сообщило Минобороны."Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерт (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту", — говорится в публикации.В ведомстве добавили, что вооруженные формирования Карабаха продолжают сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев."На 2 октября сдано: 76 единиц бронетехники, 92 единицы автомобильной техники, 111 единиц средств ПВО, 95 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 6,3 тысячи единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14,4 миллиона боеприпасов", — уточнили в министерстве.Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав республики.В свою очередь, Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с республикой в 1992-1994 годах много лет находившийся в статусе непризнанной республики, сообщил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.
https://ria.ru/20231002/kultura-1899990506.html
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россия, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, ереван, нагорный карабах, ильхам алиев, никол пашинян, в мире
Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Ереван, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, В мире
В Карабахе обстреляли российско-азербайджанский патруль

МО России сообщило об обстреле неизвестным российско-азербайджанского патруля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Нагорном Карабахе обстреляли совместный российско-азербайджанский патруль, пострадавших нет, сообщило Минобороны.
«
"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерт (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту", — говорится в публикации.
В ведомстве добавили, что вооруженные формирования Карабаха продолжают сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.
"На 2 октября сдано: 76 единиц бронетехники, 92 единицы автомобильной техники, 111 единиц средств ПВО, 95 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 6,3 тысячи единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14,4 миллиона боеприпасов", — уточнили в министерстве.
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Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав республики.
В свою очередь, Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с республикой в 1992-1994 годах много лет находившийся в статусе непризнанной республики, сообщил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.
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РоссияСитуация в Нагорном КарабахеАзербайджанЕреванНагорный КарабахИльхам АлиевНикол ПашинянВ мире
 
 
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