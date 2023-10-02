https://ria.ru/20231002/obstrel-1900046721.html

В Карабахе обстреляли российско-азербайджанский патруль

В Карабахе обстреляли российско-азербайджанский патруль - РИА Новости, 02.10.2023

В Карабахе обстреляли российско-азербайджанский патруль

В Нагорном Карабахе обстреляли совместный российско-азербайджанский патруль, пострадавших нет, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T19:17

2023-10-02T19:17

2023-10-02T20:17

россия

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

ереван

нагорный карабах

ильхам алиев

никол пашинян

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897629009_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_4070b098e3f592f25da2a04c6d7269af.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Нагорном Карабахе обстреляли совместный российско-азербайджанский патруль, пострадавших нет, сообщило Минобороны."Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерт (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту", — говорится в публикации.В ведомстве добавили, что вооруженные формирования Карабаха продолжают сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев."На 2 октября сдано: 76 единиц бронетехники, 92 единицы автомобильной техники, 111 единиц средств ПВО, 95 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 6,3 тысячи единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14,4 миллиона боеприпасов", — уточнили в министерстве.Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав республики.В свою очередь, Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с республикой в 1992-1994 годах много лет находившийся в статусе непризнанной республики, сообщил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.

https://ria.ru/20231002/kultura-1899990506.html

https://ria.ru/20231001/armeniya-1899805604.html

россия

азербайджан

ереван

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, ереван, нагорный карабах, ильхам алиев, никол пашинян, в мире