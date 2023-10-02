В Карабахе обстреляли российско-азербайджанский патруль
МО России сообщило об обстреле неизвестным российско-азербайджанского патруля
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Нагорном Карабахе обстреляли совместный российско-азербайджанский патруль, пострадавших нет, сообщило Минобороны.
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"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерт (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту", — говорится в публикации.
В ведомстве добавили, что вооруженные формирования Карабаха продолжают сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.
"На 2 октября сдано: 76 единиц бронетехники, 92 единицы автомобильной техники, 111 единиц средств ПВО, 95 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 6,3 тысячи единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14,4 миллиона боеприпасов", — уточнили в министерстве.
Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав республики.
В свою очередь, Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с республикой в 1992-1994 годах много лет находившийся в статусе непризнанной республики, сообщил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.