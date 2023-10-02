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Запуск железнодорожной ВСМ Москва — Петербург проведут до 2030 года - РИА Новости, 02.10.2023
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03:30 02.10.2023 (обновлено: 10:59 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/magistral-1899818745.html
Запуск железнодорожной ВСМ Москва — Петербург проведут до 2030 года
Запуск железнодорожной ВСМ Москва — Петербург проведут до 2030 года - РИА Новости, 02.10.2023
Запуск железнодорожной ВСМ Москва — Петербург проведут до 2030 года
Запуск первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург запланировали до 2030-го, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T03:30
2023-10-02T10:59
олег белозеров
ржд
владимир путин
москва
россия
санкт-петербург
экономика
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Запуск первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург запланировали до 2030-го, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор РЖД Олег Белозеров.&quot;Скажем так: мы планируем, что до 2030 года ВСМ будет введена. Будем стремиться максимально сократить сроки, поскольку это улучшает финансовые показатели проекта&quot;, — сказал он.Проезд по ВСМ будет стоить чуть дороже, чем на "Сапсане", уточнил глава РЖД. Он добавил, что большинство из других запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей должны быть построены до 2043 года.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Она сократит время в пути между городами до двух часов 15 минут с нынешних четырех часов. Стоимость строительства оценивается в 1,7 триллиона рублей.Белозеров 17 августа 2023 года на открытии движения по МЦД-3 попросил Владимира Путина поддержать строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Президент пилотный проект поддержал, а также обозначил еще несколько направлений для будущих скоростных магистралей: из Москвы в Казань и уральские регионы, в Адлер и даже в Минск.
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олег белозеров, ржд, владимир путин, москва, россия, санкт-петербург, экономика
Олег Белозеров, РЖД, Владимир Путин, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Экономика
Запуск железнодорожной ВСМ Москва — Петербург проведут до 2030 года

Глава РЖД Белозеров: запуск ВСМ Москва — Петербург запланирован до 2030 года

© РИА Новости / Компания "Скоростные магистрали" | Перейти в медиабанкКонцепт высокоскоростного поезда
Концепт высокоскоростного поезда - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Компания "Скоростные магистрали"
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Концепт высокоскоростного поезда. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Запуск первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург запланировали до 2030-го, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
«

"Скажем так: мы планируем, что до 2030 года ВСМ будет введена. Будем стремиться максимально сократить сроки, поскольку это улучшает финансовые показатели проекта", — сказал он.

Проезд по ВСМ будет стоить чуть дороже, чем на "Сапсане", уточнил глава РЖД. Он добавил, что большинство из других запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей должны быть построены до 2043 года.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Она сократит время в пути между городами до двух часов 15 минут с нынешних четырех часов. Стоимость строительства оценивается в 1,7 триллиона рублей.
Белозеров 17 августа 2023 года на открытии движения по МЦД-3 попросил Владимира Путина поддержать строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Президент пилотный проект поддержал, а также обозначил еще несколько направлений для будущих скоростных магистралей: из Москвы в Казань и уральские регионы, в Адлер и даже в Минск.
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