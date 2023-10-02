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Диетолог назвал суточную норму кисломолочных продуктов - РИА Новости, 02.10.2023
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02:16 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/kislomolochnye-1899813013.html
Диетолог назвал суточную норму кисломолочных продуктов
Диетолог назвал суточную норму кисломолочных продуктов - РИА Новости, 02.10.2023
Диетолог назвал суточную норму кисломолочных продуктов
Чем полезны кисломолочные продукты и в каком количестве их нужно включать в рацион, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T02:16
2023-10-02T02:16
общество
михаил гинзбург
кисломолочные продукты
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Чем полезны кисломолочные продукты и в каком количестве их нужно включать в рацион, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.По его словам, кефир, творог, сметану или другие кисломолочные изделия рекомендуется употреблять ежедневно."Одна-две порции кисломолочных продуктов в день позволяют гарантированно получить суточную норму кальция, бифидо- и лактобактерий. К тому же кисломолочные продукты – это хороший, качественный белок, там относительно мало сахара. Примерная порция – это стакан кефира, упаковка творога (около 200 граммов, – ред.) или две столовые ложки сметаны", – пояснил Гинзбург.Диетолог уточнил, что бифидо- и лактобактерии необходимы для нормального функционирования микрофлоры кишечника, которая участвует не только в пищеварении, но и в стимуляции иммунитета, в профилактике возрастных и онкологических заболеваний, в том числе рака толстой кишки."Когда состав микрофлоры нарушен, там появляется много токсичных форм", – предупредил Гинзбург.Однако не следует рассматривать продукты, в состав которых входит сахар, как кисломолочные, добавил он."Кисломолочные продукты сахар содержать не должны, он убивает всю пользу", – считает диетолог.Гинзбург порекомендовал отдавать предпочтение продуктам с невысоким содержанием жира: слишком большое его количество может привести к набору лишнего веса, а полностью обезжиренные изделия не содержат витаминов A и D.Наилучшим выбором, по его мнению, является фермерская продукция, не предназначенная для длительного хранения."Чтобы получить максимальную пользу, желательно употреблять разные кисломолочные продукты с коротким сроком годности местного производства. Обычно они более невзрачные на вид, в простых пакетах, но это "живые" продукты. Это могут быть национальные кисломолочные продукты, например, катык, айран", – посоветовал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20230920/ris-1897429153.html
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общество, михаил гинзбург, кисломолочные продукты, здоровье - общество
Общество, Михаил Гинзбург, кисломолочные продукты, Здоровье - Общество
Диетолог назвал суточную норму кисломолочных продуктов

Диетолог Гинзбург посоветовал ежедневно употреблять кисломолочные продукты

© iStock.com / NataliPopovaДевушка наливает кефир в стаканы
Девушка наливает кефир в стаканы - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© iStock.com / NataliPopova
Девушка наливает кефир в стаканы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Чем полезны кисломолочные продукты и в каком количестве их нужно включать в рацион, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
По его словам, кефир, творог, сметану или другие кисломолочные изделия рекомендуется употреблять ежедневно.
«
"Одна-две порции кисломолочных продуктов в день позволяют гарантированно получить суточную норму кальция, бифидо- и лактобактерий. К тому же кисломолочные продукты – это хороший, качественный белок, там относительно мало сахара. Примерная порция – это стакан кефира, упаковка творога (около 200 граммов, – ред.) или две столовые ложки сметаны", – пояснил Гинзбург.
Диетолог уточнил, что бифидо- и лактобактерии необходимы для нормального функционирования микрофлоры кишечника, которая участвует не только в пищеварении, но и в стимуляции иммунитета, в профилактике возрастных и онкологических заболеваний, в том числе рака толстой кишки.
"Когда состав микрофлоры нарушен, там появляется много токсичных форм", – предупредил Гинзбург.
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Однако не следует рассматривать продукты, в состав которых входит сахар, как кисломолочные, добавил он.
"Кисломолочные продукты сахар содержать не должны, он убивает всю пользу", – считает диетолог.
Гинзбург порекомендовал отдавать предпочтение продуктам с невысоким содержанием жира: слишком большое его количество может привести к набору лишнего веса, а полностью обезжиренные изделия не содержат витаминов A и D.
Наилучшим выбором, по его мнению, является фермерская продукция, не предназначенная для длительного хранения.
"Чтобы получить максимальную пользу, желательно употреблять разные кисломолочные продукты с коротким сроком годности местного производства. Обычно они более невзрачные на вид, в простых пакетах, но это "живые" продукты. Это могут быть национальные кисломолочные продукты, например, катык, айран", – посоветовал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.
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