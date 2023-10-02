https://ria.ru/20231002/kiev-1899530700.html

"Им наплевать на Запад". Что задумали в Киеве

"Им наплевать на Запад". Что задумали в Киеве - РИА Новости, 02.10.2023

"Им наплевать на Запад". Что задумали в Киеве

Давление на каноническую УПЦ приобрело характер открытых репрессий. Международное сообщество призывает украинские власти одуматься. Но реакция противоположная... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T08:00

2023-10-02T08:00

2023-10-02T08:03

религия

киев

украина

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

оон

служба безопасности украины

московский патриархат

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. Давление на каноническую УПЦ приобрело характер открытых репрессий. Международное сообщество призывает украинские власти одуматься. Но реакция противоположная. К чему это приведет — в материале РИА Новости.С присущей педантичностью"Неубедительные выводы", "пристрастный характер" и "искажение фактов" — так известный немецкий богослов Томас Бремер прокомментировал результаты экспертизы украинской службы Госэтнополитики (ГЭСС).В декабре 2022-го президент Владимир Зеленский обязал ведомство проанализировать устав канонической УПЦ на предмет связей с Московским патриархатом. И при необходимости "применить предусмотренные законом меры".ГЭСС задание руководства выполнила. Уже спустя два месяца глава службы Виктор Еленский отчитался, что Украинская церковь самостоятельности не имеет. Юристы УПЦ сразу обратили внимание на нарушения в ходе экспертизы. И на тот факт, что проводили ее "предвзятые лица", которые не стеснялись негативно высказываться о религиозной организации.Власти, однако, не придали возражениям никакого значения. А выводы ГЭСС использовали в качестве теоретического обоснования для начала гонений на каноническую церковь.С целью добиться справедливости "Миряне" — активисты из числа верующих УПЦ — обратились к профессору Мюнстерского университета Томасу Бремеру, чтобы тот дал независимую оценку работы ведомства Еленского.С немецкой педантичностью богослов разложил все по полочкам. Во-первых, дискриминацией можно назвать как минимум требование чиновников сделать УПЦ автокефальной.Кроме того, вопрос о независимости — сугубо межцерковный, но никак не государственный. ГЭСС не имеет полномочий склонять религиозную организацию к изменению канонического статуса. Это прямое нарушение свободы вероисповедания.Во-вторых, отмечает профессор, УПЦ имела полное право участвовать в процессе религиоведческой экспертизы. ГЭСС действительно предложила это. Правда, состав комиссии не удовлетворил представителей духовенства. Неоднократные призывы к его пересмотру Виктор Еленский проигнорировал. А это, заключает Бремер, прямое нарушение украинского законодательства.Наконец, в-третьих, чиновники, желая доказать, что "связь с Москвой" не разорвана, приводили в качестве аргументов документы 30-летней давности. Это, как объяснил богослов, логическая ошибка. Изучать следует лишь новый устав УПЦ, принятый на поместном соборе в мае 2022-го (где провозглашено отделение от РПЦ), и все последующие документы.Обитые порогиГорькая ирония в том, что столь детальный экспертный анализ украинские власти, скорее всего, оставят без внимания — Киев игнорировал заявления куда более влиятельных религиозных и общественных деятелей.На международном уровне всерьез отнеслись к гонениям на УПЦ в начале этого года. Поводом стал ультиматум монахам из Киево-Печерской лавры покинуть территорию обители. Ее церковь безвозмездно арендовала у государства в течение многих лет. Но в январе договор разорвали в одностороннем порядке — якобы из-за многочисленных нарушений при использовании госимущества.По этому поводу патриарх Кирилл обратился к генеральным секретарям ООН и ОБСЕ, папе римскому и международным организациям с просьбой "приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря".С аналогичным призывом выступила и постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека. Позже личное письмо генсеку Антониу Гутеррешу направил глава УПЦ митрополит Онуфрий."Хотим просить вас обратить внимание на грубое нарушение права на свободу совести и вероисповедания на Украине", — говорится в сообщении. Архиерей проинформировал международную организацию о притесняющих верующих законопроектах (на рассмотрении в Верховной раде лежит около пяти инициатив о запрете УПЦ) и о гонениях со стороны местных властей.В июне Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о религиозной ситуации на Украине. В документе сухим языком дипломатии констатировалось, что в стране имеет место дискриминация по религиозному признаку.Выражалась обеспокоенность мерами, применяемыми Службой безопасности (СБУ). За последние полгода СБУ провела обыски в монастырях, духовных учебных заведениях Киевской, Ровенской, Ивано-Франковской и других областей. Завела около 65 уголовных дел в отношении клириков УПЦ (в том числе высокопоставленных иерархов). Священников обвиняют в "оправдании российской военной агрессии" и "разжигании межрелигиозной розни".В докладе также говорится об "адвокационных усилиях", которые ООН предприняла в ситуации с Киево-Печерской лаврой. Якобы благодаря действиям организации удалось избежать принудительного выселения братии и силового захвата монастыря.Потребности в диалоге нетДуховные лидеры — главы Антиохийской, Иерусалимской, Сербской, Болгарской, Грузинской православных церквей — выступили со словами поддержки в адрес УПЦ и призывом прекратить гонения.История с Киево-Печерской лаврой побудила высказаться и главу Римско-католической церкви. Папа Франциск заявил, что обеспокоен ситуацией с выселением монахов."Я прошу противоборствующие стороны уважать религиозные места. Люди любой конфессии, посвящающие себя молитве, выступают поддержкой для народа божьего", — отметил понтифик.К слову, Ватикан не первый раз высказывается по поводу украинского церковного кризиса. Еще в 2019-м, когда конфликт только набирал обороты, председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох говорил: "Это, конечно, внутриправославные отношения. <…> Но нам больно из-за сложившейся ситуации"."В своей политике Ватикан не в последнюю очередь руководствуется интересами паствы, а она есть как в России, так и на Украине. Поэтому заявления весьма осторожные", — говорит вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.То же относится и к заявлениям ООН: организация не уполномочена разрабатывать программы путей выхода из кризиса, она лишь констатирует его. Но главное, добавляет эксперт, это вопрос к сторонам, хотят ли они искать выход."В случае с украинскими властями мы видим, что такой потребности нет. Поэтому и реакция международного сообщества для них незначима. Это же не предписание из администрации президента США, а лишь доклад ООН или слова папы Франциска", — объясняет Макаркин.Поэтому, заключает он, политики продолжают с разной степенью интенсивности давить на УПЦ. А цель проста — добиться слияния с раскольниками.

https://ria.ru/20230913/kiev-1895947019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

киев, украина, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), оон, служба безопасности украины, московский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение