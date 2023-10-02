https://ria.ru/20231002/kazakhstan-1899963428.html
МИД Казахстана запретил въезд иностранцам, критикующим страну
МИД Казахстана запретил въезд иностранцам, критикующим страну - РИА Новости, 02.10.2023
МИД Казахстана запретил въезд иностранцам, критикующим страну
Казахстан ведет список граждан иностранных государств, отзывающихся в негативном ключе о республике, впоследствии данным лицам закрывается въезд в страну,... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:46
2023-10-02T14:46
2023-10-02T14:52
в мире
казахстан
айбек смадияров
мид казахстана
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АСТАНА, 2 окт - РИА Новости. Казахстан ведет список граждан иностранных государств, отзывающихся в негативном ключе о республике, впоследствии данным лицам закрывается въезд в страну, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров. "Такой список мы ведем, но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать. Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать", - сказал Смадияров на брифинге для СМИ, отвечая на вопрос касательно принимаемых мер в отношении лиц, негативно отзывающихся о Казахстане. Представитель казахстанского МИД добавил, что данный список ведет каждое государство.
https://ria.ru/20230831/kontsert-1893294246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, айбек смадияров, мид казахстана
В мире, Казахстан, Айбек Смадияров, МИД Казахстана
МИД Казахстана запретил въезд иностранцам, критикующим страну
МИД Казахстана рассказал о ведении стоп-листа иностранцев за критику страны
АСТАНА, 2 окт - РИА Новости. Казахстан ведет список граждан иностранных государств, отзывающихся в негативном ключе о республике, впоследствии данным лицам закрывается въезд в страну, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.
"Такой список мы ведем, но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать. Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать", - сказал Смадияров на брифинге для СМИ, отвечая на вопрос касательно принимаемых мер в отношении лиц, негативно отзывающихся о Казахстане.
Представитель казахстанского МИД добавил, что данный список ведет каждое государство.
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