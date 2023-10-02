https://ria.ru/20231002/kazakhstan-1899963428.html

МИД Казахстана запретил въезд иностранцам, критикующим страну

МИД Казахстана запретил въезд иностранцам, критикующим страну - РИА Новости, 02.10.2023

МИД Казахстана запретил въезд иностранцам, критикующим страну

Казахстан ведет список граждан иностранных государств, отзывающихся в негативном ключе о республике, впоследствии данным лицам закрывается въезд в страну,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:46

2023-10-02T14:46

2023-10-02T14:52

в мире

казахстан

айбек смадияров

мид казахстана

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АСТАНА, 2 окт - РИА Новости. Казахстан ведет список граждан иностранных государств, отзывающихся в негативном ключе о республике, впоследствии данным лицам закрывается въезд в страну, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров. "Такой список мы ведем, но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать. Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать", - сказал Смадияров на брифинге для СМИ, отвечая на вопрос касательно принимаемых мер в отношении лиц, негативно отзывающихся о Казахстане. Представитель казахстанского МИД добавил, что данный список ведет каждое государство.

https://ria.ru/20230831/kontsert-1893294246.html

казахстан

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, казахстан, айбек смадияров, мид казахстана