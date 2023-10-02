https://ria.ru/20231002/karabakh-1900036327.html

Лавров прокомментировал ситуацию в Карабахе

Лавров прокомментировал ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 02.10.2023

Лавров прокомментировал ситуацию в Карабахе

Россия работает с Азербайджаном и партнерами на предмет стабилизации ситуации в Карабахе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T18:24

2023-10-02T18:24

2023-10-02T18:33

россия

азербайджан

сергей лавров

ильхам алиев

нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

в мире

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СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия работает с Азербайджаном и партнерами на предмет стабилизации ситуации в Карабахе, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Наши миротворцы в этой ситуации делают все, что они могут. Мы не можем сдержать людей, которые хотят уйти из Карабаха в Россию. Мы работаем с азербайджанскими коллегами и соседями на предмет стабилизации обстановки в Карабахе", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 20-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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нагорный карабах

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россия, азербайджан, сергей лавров, ильхам алиев, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе, в мире