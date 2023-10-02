Источник назвал дату встречи делегации Баку и армян Карабаха
Встреча представителей Баку и армян Карабаха состоится в ближайшие часы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКолонна автомобиле у здания администрации в городе Евлах во время встречи представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха
Колонна автомобиле у здания администрации в городе Евлах во время встречи представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Архивное фото
БАКУ, 2 окт – РИА Новости. В ближайшие часы в Ханкеди (Степанакерт - ред.) ожидается уже четвертая встреча представителей Баку и Карабаха, сообщил РИА Новости в понедельник источник в милли меджлисе (парламенте - ред.) Азербайджана.
"В Ханкенди в ближайшие часы ожидается очередная встреча представителей центральной власти Азербайджана и армянских жителей Карабаха", - сказали в парламенте.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла первая встреча представителей Карабаха с делегацией из Баку, посвященная интеграции региона в состав республики. Вторая - 25 сентября в Ходжалы, третья по счету встреча прошла также в городе Евлах. Все они были также посвящены интеграции Карабаха в состав Азербайджана.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать.
Как сообщили 1 октября в армянском кабмине, из Нагорного Карабаха в Армению переехали 100 514 человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения.