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Источник назвал дату встречи делегации Баку и армян Карабаха - РИА Новости, 02.10.2023
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13:25 02.10.2023 (обновлено: 13:55 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/karabakh-1899932797.html
Источник назвал дату встречи делегации Баку и армян Карабаха
Источник назвал дату встречи делегации Баку и армян Карабаха - РИА Новости, 02.10.2023
Источник назвал дату встречи делегации Баку и армян Карабаха
В ближайшие часы в Ханкеди (Степанакерт - ред.) ожидается уже четвертая встреча представителей Баку и Карабаха, сообщил РИА Новости в понедельник источник в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:25
2023-10-02T13:55
баку
азербайджан
в мире
хикмет гаджиев
ситуация в нагорном карабахе
степанакерт
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БАКУ, 2 окт – РИА Новости. В ближайшие часы в Ханкеди (Степанакерт - ред.) ожидается уже четвертая встреча представителей Баку и Карабаха, сообщил РИА Новости в понедельник источник в милли меджлисе (парламенте - ред.) Азербайджана."В Ханкенди в ближайшие часы ожидается очередная встреча представителей центральной власти Азербайджана и армянских жителей Карабаха", - сказали в парламенте.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла первая встреча представителей Карабаха с делегацией из Баку, посвященная интеграции региона в состав республики. Вторая - 25 сентября в Ходжалы, третья по счету встреча прошла также в городе Евлах. Все они были также посвящены интеграции Карабаха в состав Азербайджана.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать.Как сообщили 1 октября в армянском кабмине, из Нагорного Карабаха в Армению переехали 100 514 человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения.
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баку, азербайджан, в мире, хикмет гаджиев, ситуация в нагорном карабахе, степанакерт
Баку, Азербайджан, В мире, Хикмет Гаджиев, Ситуация в Нагорном Карабахе, Степанакерт
Источник назвал дату встречи делегации Баку и армян Карабаха

Встреча представителей Баку и армян Карабаха состоится в ближайшие часы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКолонна автомобиле у здания администрации в городе Евлах во время встречи представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха
Колонна автомобиле у здания администрации в городе Евлах во время встречи представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Колонна автомобиле у здания администрации в городе Евлах во время встречи представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 2 окт – РИА Новости. В ближайшие часы в Ханкеди (Степанакерт - ред.) ожидается уже четвертая встреча представителей Баку и Карабаха, сообщил РИА Новости в понедельник источник в милли меджлисе (парламенте - ред.) Азербайджана.
"В Ханкенди в ближайшие часы ожидается очередная встреча представителей центральной власти Азербайджана и армянских жителей Карабаха", - сказали в парламенте.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла первая встреча представителей Карабаха с делегацией из Баку, посвященная интеграции региона в состав республики. Вторая - 25 сентября в Ходжалы, третья по счету встреча прошла также в городе Евлах. Все они были также посвящены интеграции Карабаха в состав Азербайджана.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать.
Как сообщили 1 октября в армянском кабмине, из Нагорного Карабаха в Армению переехали 100 514 человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения.
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