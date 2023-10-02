https://ria.ru/20231002/karabakh-1899932797.html

Источник назвал дату встречи делегации Баку и армян Карабаха

Источник назвал дату встречи делегации Баку и армян Карабаха - РИА Новости, 02.10.2023

Источник назвал дату встречи делегации Баку и армян Карабаха

В ближайшие часы в Ханкеди (Степанакерт - ред.) ожидается уже четвертая встреча представителей Баку и Карабаха, сообщил РИА Новости в понедельник источник в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:25

2023-10-02T13:25

2023-10-02T13:55

баку

азербайджан

в мире

хикмет гаджиев

ситуация в нагорном карабахе

степанакерт

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БАКУ, 2 окт – РИА Новости. В ближайшие часы в Ханкеди (Степанакерт - ред.) ожидается уже четвертая встреча представителей Баку и Карабаха, сообщил РИА Новости в понедельник источник в милли меджлисе (парламенте - ред.) Азербайджана."В Ханкенди в ближайшие часы ожидается очередная встреча представителей центральной власти Азербайджана и армянских жителей Карабаха", - сказали в парламенте.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла первая встреча представителей Карабаха с делегацией из Баку, посвященная интеграции региона в состав республики. Вторая - 25 сентября в Ходжалы, третья по счету встреча прошла также в городе Евлах. Все они были также посвящены интеграции Карабаха в состав Азербайджана.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать.Как сообщили 1 октября в армянском кабмине, из Нагорного Карабаха в Армению переехали 100 514 человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

баку

азербайджан

степанакерт

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баку, азербайджан, в мире, хикмет гаджиев, ситуация в нагорном карабахе, степанакерт