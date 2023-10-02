https://ria.ru/20231002/karabakh-1899812006.html

Католикос перечислил причины потери Арменией Нагорного Карабаха

Католикос перечислил причины потери Арменией Нагорного Карабаха - РИА Новости, 02.10.2023

Католикос перечислил причины потери Арменией Нагорного Карабаха

Католикос всех армян Гарегин II, перечисляя причины, приведшие к тяжелой ситуации в Карабахе, указал на недолжную реакцию мирового сообщества на действия... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T00:19

2023-10-02T00:19

2023-10-02T00:19

азербайджан

армения

нагорный карабах

в мире

гарегин ii

никол пашинян

ильхам алиев

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II, перечисляя причины, приведшие к тяжелой ситуации в Карабахе, указал на недолжную реакцию мирового сообщества на действия Азербайджана, политику властей Армении и раскол в армянском обществе. "Перед лицом этой национальной трагедии с сожалением констатируем, что несоразмерная реакция мира на захватнические, геноцидальные действия Азербайджана, политика властей Республики Армения в отношении Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.) и раскол нашего народа привели к потере Арцаха", - заявил глава Армянской апостольской церкви во время общенационального молебна в духовном центре ААЦ - Первопрестольном Святом Эчмиадзине. По его словам, сейчас сама Армения стоит перед той же угрозой. "Открыто говорится об угрозах суверенитету и государственности. Вызовы в сфере безопасности, территориальные потери, поспешность в процессе установления мира под очевидным принуждением, а также методы коммуникации с обществом создали атмосферу недоверия, что может привести к болезненным процессам в сложной ситуации", - цитирует слова Гарегина II пресс-канцелярия Св. Эчмиадзина. По его словам, для достойного решения существующих проблем, выхода их опасной ситуации "нужно действовать рассудительно, правильно оценивая геополитические реалии, и, в условиях углубляющегося кризиса, использовать весь потенциал и опыт нации, чтобы избежать новых потерь, особенно с учетом вражеских амбиций в отношении Армении". "Наш призыв к государственным мужам - не насаждать ненависть путем выстраивания новых разделительных линий, неуравновешенных слов и заявлений, не раскалывать и не ослаблять народ... Нам необходимо объединить наши национальные, религиозные, общественные, политические структуры для консолидированной деятельность в условиях нынешних вызовов во имя будущего нашей страны", - заявил католикос всех армян. Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://radiosputnik.ria.ru/20231001/karabakh-1899718500.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897621015.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

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азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире, гарегин ii, никол пашинян, ильхам алиев, армянская апостольская церковь, ситуация в нагорном карабахе