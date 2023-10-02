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В Казахстане 3-4 октября пройдет энергетический форум стран ШОС - РИА Новости, 02.10.2023
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15:16 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/forum-1899975652.html
В Казахстане 3-4 октября пройдет энергетический форум стран ШОС
В Казахстане 3-4 октября пройдет энергетический форум стран ШОС - РИА Новости, 02.10.2023
В Казахстане 3-4 октября пройдет энергетический форум стран ШОС
Энергетический форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в столице Казахстана 3-4 октября, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:16
2023-10-02T15:16
казахстан
астана
айбек смадияров
касым-жомарт токаев
шос
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АСТАНА, 2 окт – РИА Новости. Энергетический форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в столице Казахстана 3-4 октября, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров. "Третьего-четвертого октября 2023 года в Астане под председательством Казахстана состоится энергетический форум Шанхайской организации сотрудничества в рамках Kazakhstan Energy Week 2023 и евразийского форума Kazenergy. В работе примут участие руководители профильных ведомств государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС по договору", - сказал Смадияров на брифинге. Он отметил, что главы делегаций обсудят стратегические подходы развития энергетического сотрудничества в рамках ШОС и рассмотрят возможность принятия решений по обеспечению энергетической безопасности региона. Ранее пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщала, что по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева в республике разрабатывают энергетическую стратегию ШОС. Документ будет включать основные направления дальнейшего сотрудничества членов организации в данной отрасли до 2030 года.
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казахстан, астана, айбек смадияров, касым-жомарт токаев, шос
Казахстан, Астана, Айбек Смадияров, Касым-Жомарт Токаев, ШОС
В Казахстане 3-4 октября пройдет энергетический форум стран ШОС

Энергетический форум стран ШОС состоится в столице Казахстана Астане 3-4 октября

© РИА НовостиФлаги стран участников ШОС
Флаги стран участников ШОС - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости
Флаги стран участников ШОС. Архивное фото
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АСТАНА, 2 окт – РИА Новости. Энергетический форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в столице Казахстана 3-4 октября, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.
«
"Третьего-четвертого октября 2023 года в Астане под председательством Казахстана состоится энергетический форум Шанхайской организации сотрудничества в рамках Kazakhstan Energy Week 2023 и евразийского форума Kazenergy. В работе примут участие руководители профильных ведомств государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС по договору", - сказал Смадияров на брифинге.
Он отметил, что главы делегаций обсудят стратегические подходы развития энергетического сотрудничества в рамках ШОС и рассмотрят возможность принятия решений по обеспечению энергетической безопасности региона.
Ранее пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщала, что по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева в республике разрабатывают энергетическую стратегию ШОС. Документ будет включать основные направления дальнейшего сотрудничества членов организации в данной отрасли до 2030 года.
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КазахстанАстанаАйбек СмадияровКасым-Жомарт ТокаевШОС
 
 
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