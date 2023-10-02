https://ria.ru/20231002/forum-1899975652.html

В Казахстане 3-4 октября пройдет энергетический форум стран ШОС

В Казахстане 3-4 октября пройдет энергетический форум стран ШОС - РИА Новости, 02.10.2023

В Казахстане 3-4 октября пройдет энергетический форум стран ШОС

Энергетический форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в столице Казахстана 3-4 октября, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:16

2023-10-02T15:16

2023-10-02T15:16

казахстан

астана

айбек смадияров

касым-жомарт токаев

шос

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АСТАНА, 2 окт – РИА Новости. Энергетический форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в столице Казахстана 3-4 октября, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров. "Третьего-четвертого октября 2023 года в Астане под председательством Казахстана состоится энергетический форум Шанхайской организации сотрудничества в рамках Kazakhstan Energy Week 2023 и евразийского форума Kazenergy. В работе примут участие руководители профильных ведомств государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС по договору", - сказал Смадияров на брифинге. Он отметил, что главы делегаций обсудят стратегические подходы развития энергетического сотрудничества в рамках ШОС и рассмотрят возможность принятия решений по обеспечению энергетической безопасности региона. Ранее пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщала, что по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева в республике разрабатывают энергетическую стратегию ШОС. Документ будет включать основные направления дальнейшего сотрудничества членов организации в данной отрасли до 2030 года.

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казахстан

астана

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казахстан, астана, айбек смадияров, касым-жомарт токаев, шос