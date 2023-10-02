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В Казахстане 3-4 октября пройдет энергетический форум стран ШОС
В Казахстане 3-4 октября пройдет энергетический форум стран ШОС - РИА Новости, 02.10.2023
В Казахстане 3-4 октября пройдет энергетический форум стран ШОС
Энергетический форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в столице Казахстана 3-4 октября, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:16
2023-10-02T15:16
2023-10-02T15:16
казахстан
астана
айбек смадияров
касым-жомарт токаев
шос
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АСТАНА, 2 окт – РИА Новости. Энергетический форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в столице Казахстана 3-4 октября, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров. "Третьего-четвертого октября 2023 года в Астане под председательством Казахстана состоится энергетический форум Шанхайской организации сотрудничества в рамках Kazakhstan Energy Week 2023 и евразийского форума Kazenergy. В работе примут участие руководители профильных ведомств государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС по договору", - сказал Смадияров на брифинге. Он отметил, что главы делегаций обсудят стратегические подходы развития энергетического сотрудничества в рамках ШОС и рассмотрят возможность принятия решений по обеспечению энергетической безопасности региона. Ранее пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщала, что по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева в республике разрабатывают энергетическую стратегию ШОС. Документ будет включать основные направления дальнейшего сотрудничества членов организации в данной отрасли до 2030 года.
https://ria.ru/20231001/putin-1899726391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, астана, айбек смадияров, касым-жомарт токаев, шос
Казахстан, Астана, Айбек Смадияров, Касым-Жомарт Токаев, ШОС
В Казахстане 3-4 октября пройдет энергетический форум стран ШОС
Энергетический форум стран ШОС состоится в столице Казахстана Астане 3-4 октября